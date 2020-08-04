Число заразившихся в Италии в шесть раз превышает официальные данные

В мире с начала пандемии коронавируса SARS-CoV-2 им заразились более 18,3 млн человек. Свыше 695 тысяч скончались. Выздоровели более 11,6 млн пациентов, пишет DW.
В Италии реальное число заразившихся коронавирусом может быть в 6 раз выше официальных данных. К такому выводу пришли авторы исследования, проведенного министерством здравоохранения и национальным статистическим ведомством.
По их данным, 1,5 миллиона итальянцев или примерно 2,5 населения страны имеют в крови антитела на коронавирус. В ходе исследования с 25 мая по 15 июля были протестированы 64 660 человек по всей стране. При этом, по данным авторов, у примерно 30 процентов участников, у которых были обнаружены антитела, не было никаких симптомов заболевания.
Исследование, кроме того, выявило серьезные региональные различия. Так, в северной области Ломбардия иммунитет к коронавирусу имеют 7,5% населения, в городе Бергамо, расположенном в этом регионе - около 24%; в соседней области Венеция – 1,9%, в большинстве южных областей страны – на уровне 1%, а на Сицилии – только 0,3%.