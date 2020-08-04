Кибермошенники выманили у Восточно-Таллиннской центральной больницы 10 000 евро

По словам главы службы кибербезопасности департамента Лаури Аасманна, в Эстонии был зафиксирован новый вид мошенничества со счетами. «Мошенники использовали общедоступные данные из реестра международных гостендеров, где можно найти информацию о том, в какой стадии находится тот или иной конкурс госпоставки. Так, например, была получена информация о проводимом Восточно-Таллиннской больнице тендере, победителем которого стало литовское предприятие. Мошенники связались с больницей от имени победителя тендера», - описал Аасманн использованную схему.

В течение нескольких месяцев у больницы суммарно выманили свыше 10 00 евро. Использовавшие похожий почерк злоумышленники пытались обвести вокруг пальца еще одно эстонское учреждение, проводившее международный гостендер. «При оплате счетов следует быть чрезвычайно внимательным, потому что для воплощения в жизнь мошенничества злоумышленники могут хорошо подготовиться. Они делают подготовительную работу, поэтому и различным учреждениям следует уделить этому время. Разумеется, в идеале мы не должны идти нога в ногу с мошенниками, а должны опережать их на пару шагов», - сказал Аасманн.

В течение всего июня в RIA наблюдали целую волну фишинговых писем, с помощью которых у владельцев почтовых ящиков пытались добыть ценную информацию.

Так, в июне департаменту стало известно, что мошенникам удалось получить доступ к почтовому ящику одного из эстонских спортивных союзов, что позволило злоумышленника отслеживать всю деловую переписку. Когда во всем мире разразилась пандемия коронавируса, мошенники воспользовались моментом и отправили в одну из спортивных международных организаций письмо с просьбой изменить банковские реквизиты, необходимые для возврата платы за участие в соревнованиях. Добычей мошенников стали 4000 евро.

Также в июне мошенники пытались выманить у жителей Эстонии деньги, используя фишинговые письма, замаскированные под сообщения банка SEB.