Фото и видео ⟩ Инцидент на шоссе: лесовоз загорелся на ходу

Пожар, который, скорее всего, начался из-за неисправного ступичного подшипника, распространился очень быстро. На момент обращения в Центр тревоги находившиеся на прицепе бревна уже были охвачены огнем. Несмотря на то, что водителю не удалось самостоятельно потушить пламя, он вовремя успел отцепить прицеп от тягача и отъехать на безопасное расстояние.