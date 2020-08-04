Фото и видео ⟩ Инцидент на шоссе: лесовоз загорелся на ходу

В понедельник, 3 августа, в 22.47 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в волости Тюри. Огнем был охвачен грузовой автомобиль.
Инцидент имел место на 94-м километре шоссе Таллинн - Рапла - Тюри, где загорелся лесовоз.
Пожар, который, скорее всего, начался из-за неисправного ступичного подшипника, распространился очень быстро. На момент обращения в Центр тревоги находившиеся на прицепе бревна уже были охвачены огнем. Несмотря на то, что водителю не удалось самостоятельно потушить пламя, он вовремя успел отцепить прицеп от тягача и отъехать на безопасное расстояние.
Благодаря быстрым действиям прибывших за считанные минуты спасателей прицеп и груз удалось спасти от полного уничтожения.
Некоторое время на месте пожара было нарушено движения. В инциденте никто не пострадал.