Полезно ⟩ На что нужно обратить внимание при покупке жилья

Обращайте внимание на вещи, которые имеют значение

Покупку жилья стоит начать с визуализации: насколько большим должен быть объект, какая в нем могла бы быть планировка? Чтобы вам было легче представить, каково это – на самом деле жить в той или иной квартире, как мог бы смотреться паркет или плитка, – в каждом жилом комплексе обставляется 2-3 квартиры. С квартирами-образцами обязательно стоит ознакомиться, так у вас будет лучшее представление о том, как мог бы выглядеть ваш новый дом. В то же время не стоит чересчур беспокоиться о деталях, поскольку вы всегда можете изменить интерьер по своему вкусу. Поэтому постарайтесь представить каждую квартиру как чистый лист и пофантазируйте, как бы вы использовали это пространство.

Можно изменить многое, кроме расположения дома

Не менее важным является окружение дома и соседи. Активного человека определенно заинтересует близость парков, спортивных дорожек или пляжа. В то же время семьи с детьми больше внимания уделяют тому, насколько безопасна местность, есть ли поблизости школы и детские сады, а также игровые площадки. Сегодня уже на этапе проектирования нового жилого комплекса учитывается, где и как люди со схожими интересами будут наслаждаться жизнью. Какой образ жизни вам ближе и в каком районе вы хотели бы жить?

Новостройка или уже готовая квартира?

Здесь нет правильного ответа – оба варианта имеют свои преимущества. Если вы хотите жить в определенном районе, то с большой долей вероятности сможете найти что-то подходящее на вторичном рынке. Второй важный бонус: поскольку в квартире уже кто-то жил, то, как правило, все проблемы, связанные с качеством строительства, уже обнаружены и исправлены. К сожалению, у этой монеты есть и другая сторона – не все люди бережно относятся к своему жилью. Поэтому при покупке дома или квартиры на вторичном рынке стоит учитывать, придется ли вкладывать средства в ремонт, и если да, то сколько именно.

Существует несколько аргументов в пользу новой застройки – обычно постоянные расходы ниже, еще на этапе строительства можно внести подходящие для себя коррективы, и если дом построен хорошей строительной компанией, то не придется беспокоиться о качестве. Часто считается, что новостройки слишком дороги для первого жилья и лучше присмотреться к давно построенным квартирам: это предположение не всегда верно. Например, в Виймси и Пеэтри новые квартиры и квартиры вторичного рынка находятся в относительно схожем ценовом диапазоне.

Тщательно просчитайте различные предложения

При поиске нового жилья внимательно просчитайте все расходы, ведь помимо первого взноса покупка дома также включает в себя следующие издержки: плата за бронирование, нотариальная плата, стоимость акта об оценке квартиры и, в большинстве случаев, плата за оформление кредитного договора. После покупки квартиры сюда добавятся ежемесячные страховые платежи, коммунальные расходы и платежи по погашению банковского кредита. Поэтому еще до покупки жилья стоит заняться бюджетом и определить, какие расходы вам по карману.

Если ваш бюджет ограничен, то стоит обратить внимание на различные специальные предложения. Иногда в стоимость квартиры уже входит кухня, гардеробная или кладовая. Это позволит вам избежать ситуации, когда вы будете стоять посреди пустого дома и думать, что придется тратить большие суммы на покупку гардероба или кухонной техники. Стоит также оценить расходы в долгосрочной перспективе: если покупка не новой квартиры может обойтись дешевле, высокие коммунальные платежи и разные взносы в ремонтный фонд и фонд банковского кредита в итоге выльются в более крупную сумму. Сейчас на рынке можно найти ряд новых новостроек по разумной цене, где в стоимость включены несколько парковочных мест, а счета за коммунальные услуги оплачивает сам застройщик.

Дом как инвестиция в будущее