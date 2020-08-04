Вт, 4.08.2020
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Пропала 17-летняя Мия

17-летняя Мия.

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция просит содействия в установлении местонахождения 17-летней Мии, которая 30 июля должна была вернуться в спецшколу в Тапа, но до сих пор этого не сделала.

Известно, что к вечеру 30 июля около 19:00 она должна была вернуться в Тапаскую спецшколу. Родные и персонал учебного заведения не знают, куда Мия могла направиться. Девочка и ранее неоднократно уходила так, что у близких не было представления, где она проводит время. В предыдущие разы ее обычно находили в Тарту и отвозили домой или в спецшколу.

Мия может находиться в Тарту или окрестностях этого города, не исключены и другие уезды. Уходя из дома, на ней была одежда темного цвета. Девушка среднего телосложения, рост около 165 см. Волосы темные. Уходя из дома, она не взяла с собой телефон, хотя вне дома довольно активно пользовалась соцсетями и общалась в интернете с подругами.

Всех, у кого есть информация о возможном местонахождении Мии, просят звонить в полицию по номеру 112.

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