Пропала 17-летняя Мия

Известно, что к вечеру 30 июля около 19:00 она должна была вернуться в Тапаскую спецшколу. Родные и персонал учебного заведения не знают, куда Мия могла направиться. Девочка и ранее неоднократно уходила так, что у близких не было представления, где она проводит время. В предыдущие разы ее обычно находили в Тарту и отвозили домой или в спецшколу.

Мия может находиться в Тарту или окрестностях этого города, не исключены и другие уезды. Уходя из дома, на ней была одежда темного цвета. Девушка среднего телосложения, рост около 165 см. Волосы темные. Уходя из дома, она не взяла с собой телефон, хотя вне дома довольно активно пользовалась соцсетями и общалась в интернете с подругами.

Всех, у кого есть информация о возможном местонахождении Мии, просят звонить в полицию по номеру 112.