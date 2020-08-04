Повторно попавшийся за рулем мопеда в пьяном виде получил суровое наказание

Пярнуский уездный суд накануне приговорил к двум годам лишения свободы 43-летнего Сергея, который во второй раз за короткое время был задержан за рулем мопеда в состоянии алкогольного опьянения, пишет Rus.ERR.
9 июля Сергей ехал на мопеде по городу Рапла будучи сильно нетрезвым и привлек внимание полицейских. В результате проверки выяснилось, что содержание алкоголя в литре выдыхаемого им воздуха составляло 1,26 мг, поэтому 14 июля мужчина предстал перед судом, который в качестве наказания назначил 11 месяцев лишения свободы, но реальный срок был заменен на 390 часов общественно-полезных работ. Также Сергею запретили употреблять спиртное.
1 августа Сергей снова попался за рулем мопеда в состоянии алкогольного опьянения, а 3 августа он снова предстал перед судом, который с учетом ранее не отбытого наказания приговорил мужчину к 2 годам и 21 дню тюремного заключения.
Суд рассматривал уголовное дело в порядке ускоренного производства, поэтому решение сразу вступило в законную силу.
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