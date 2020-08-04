Повторно попавшийся за рулем мопеда в пьяном виде получил суровое наказание

9 июля Сергей ехал на мопеде по городу Рапла будучи сильно нетрезвым и привлек внимание полицейских. В результате проверки выяснилось, что содержание алкоголя в литре выдыхаемого им воздуха составляло 1,26 мг, поэтому 14 июля мужчина предстал перед судом, который в качестве наказания назначил 11 месяцев лишения свободы, но реальный срок был заменен на 390 часов общественно-полезных работ. Также Сергею запретили употреблять спиртное.