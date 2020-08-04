Примите участие ⟩ В Ласнамяэ начался конкурс зеленых балконов!

«Мы хотим отметить жителей района, которые создают на своих балконах и лоджиях красивые пышные сады и огороды. Если мы хотим, чтобы Таллинн был зеленым городом, то должны думать не только о парках и лесах, но и о балконах и дворах. Владельцы самых красивых и зеленых решений будут награждены в рамках празднования Дней Ласнамяэ. Уверен – нашим жителям есть чем похвастаться», - сказал старейшина района Владимир Свет.