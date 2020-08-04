Примите участие ⟩ В Ласнамяэ начался конкурс зеленых балконов!

Управа Ласнамяэ с 3 по 16 августа впервые проводит конкурс, в ходе которого будут выбраны самые красиво оформленные балконы района. Выставка фотографий лучших балконов пройдет в конце августа в садовом центре Hortes в Ласнамяэ.
«Мы хотим отметить жителей района, которые создают на своих балконах и лоджиях красивые пышные сады и огороды. Если мы хотим, чтобы Таллинн был зеленым городом, то должны думать не только о парках и лесах, но и о балконах и дворах. Владельцы самых красивых и зеленых решений будут награждены в рамках празднования Дней Ласнамяэ. Уверен – нашим жителям есть чем похвастаться», - сказал старейшина района Владимир Свет.
Для того чтобы принять участие в конкурсе, необходимо в срок до 16 августа прислать в управу Ласнамяэ, на адрес электронной почты anne.luiska@tallinnlv.ee, фотографии своего украшенного зеленью балкона, указав в письме свое имя, адрес и номер телефона. Самые зеленые балконы выберет компетентное жюри.
Выставка и награждение победителей конкурса пройдет в Дни Ласнамяэ с 24 по 30 августа в садовом центре Hortes в Ласнамяэ.
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