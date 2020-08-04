Матчами турнира в Палермо возобновился женский теннисный сезон

Россиянка Екатерина Александрова пробилась во второй круг теннисного турнира в итальянском Палермо с призовым фондом 150 тысяч евро, ставшего первым соревнованием основного тура Женской теннисной ассоциации (WTA) после перерыва на пандемию. Встречи проходят при пустых трибунах, пишет Newsru.