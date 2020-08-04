Сергей Гармаш. ФОТО: Vyacheslav Prokofyev/Vyacheslav Prokofyev/TASS

На прошлой неделе актер Сергей Гармаш, легенда «Современника», объявил об уходе из театра. По его словам, в труппе произошел раскол из-за действий нового художественного руководителя Виктора Рыжакова. Одной из причин ухода Гармаша стал «кощунственный», по его мнению, проект, посвященный Дню Победы. Би-би-си собрала главное о конфликте в театре.

Гармаш не сработался с новым художественным руководителем «Современника», который пришел в театр после смерти Галины Волчек

О своем уходе Гармаш, служивший в «Современнике» с 1984 года, объявил коллегам в открытом письме. Его полный текст в своем «Фейсбуке» разместил ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

«Мне тяжело далось решение уйти из театра. Я прожил здесь счастливых 36 лет. Это мой дом, оставлять который для меня тяжело и больно. Но, осознав и увидев то, куда направлен вектор развития театра, я понял, что должен это сделать», - говорится в письме.

По словам Гармаша, «на сегодняшний день ситуация внутри труппы чудовищная». «Налицо очевидный раскол, чего не было здесь никогда. И как выходить вместе на сцену и играть спектакль, представить сложно. И за этот раскол личную ответственность, с моей точки зрения, несет худрук», - написал он.

Должность художественного руководителя театра по решению департамента культуры Москвы с января этого года занимает 60-летний Виктор Рыжаков. Работать в «Современник» его пригласили после смерти Галины Волчек, которая работала главным режиссером театра с 1972 года, а худруком - с 1989 года. Она умерла 26 декабря прошлого года.

До прихода в «Современник» Рыжаков семь лет проработал директором Театрально-культурного центра им. Вс. Мейерхольда. В разные годы он ставил спектакли для «Мастерской Фоменко», МХТ имени Чехова и Театра наций. Рыжаков в последние годы публично поддерживал фигурантов «театрального дела» и подписал несколько писем в защиту режиссера Кирилла Серебренникова и его коллег.

Фактически после прихода Рыжакова «Современник» большую часть времени, как и другие московские театры, был закрыт из-за эпидемии коронавируса.

Гармаш в своем открытом письме назвал решение о назначении Рыжакова «катастрофичным». Актер признался, что в последние полгода, пока театры были на карантине, он «пытался достучаться до властей в разных кабинетах», но услышан не был.

Рыжакова Гармаш обвинил в том, что тот согласился на «варварское назначение» худруком театра спустя всего несколько дней после смерти Волчек. Само решение привести его в театр было принято «подковерно» и «подписано буквально на крышке гроба», утверждает артист.

Кроме того, по словам Гармаша, Рыжаков «разрушил» кабинет Волчек. Правда, дизайнер Екатерина Гердт, супруга сына Волчек, в разговоре с РБК сказала, что никакого «разрушения» не было. По ее словам, она помогала Рыжакову с обустройством в театре и тот отнесся к помещению «с пониманием и деликатностью», сохранив «максимум памяти и смысла».

Гармашу не понравилось и решение Рыжакова снять из репертуара некоторые «успешные и конкурентоспособные» спектакли без консультации с труппой, заменив их «собственными спектаклями, сделанными со студентами».

Гармашу не понравились новые проекты худрука. Один из них, посвященный Дню Победы, он назвал «кощунственным»

В своем письме Гармаш упомянул онлайн-проект «Диалоги Современника. Война и мир».

«Часть высказываний, прозвучавших внутри них, я иначе как кощунством, провокацией и даже преступлением назвать не могу. Потому что Победа и Великая Отечественная война есть факт истории, которым пронизана моя и не только моя жизнь, это мое кино, моя литература, на которой вырос, и моя память. Это является святым и неприкосновенным», - возмутился актер.

«Диалоги» выходили на YouTube-канале «Современника» в мае этого года. «Его авторы и инициаторы - молодые артисты театра, решившие попробовать смело и искренне поговорить с своими современниками, в том числе старших поколений, о войне, о мире, о своих страхах и чувствах», - говорится в описании проекта. Согласно его концепции, члены труппы "Современника" обсуждают разные аспекты Великой Отечественной войны по видеосвязи.

Первый же ролик открывается такими словами актера Никиты Еферемова: «У нас избитая сегодня тема, во всяком случае, лично для меня. Это 9 мая, такие слова как "победа", "вторая мировая". Я поделюсь тем, что мне в какой-то момент стало сложно быть честным в отношении этой темы. Я чувствовал, что мне надо обязательно чувствовать либо гордость, либо слезы должны наворачиваться, когда я вижу ветеранов - причем не только от того состояния, в котором они находятся, но и от их подвигов. Потом я начал чувствовать отвращение, когда видел, как детей наряжают в военные костюмы… У меня отношение к этой дате как к покойнику - либо хорошо, либо ничего. Эта обязательность чувств меня гнетет».

«Мы все время в невероятных условиях. В этой огромной стране мы все время находимся в трудности выживания. Все время мы вынуждены преодолевать. Нет лучших лекарств, нет лучших врачей, нет лучших школ, университетов тоже - все лучшее где-то в Англии, там сям. У меня такая ассоциация - как будто мальчик из далекой Сибири прется по снегу в библиотеку через три деревни», - говорит актриса Дарья Белоусова в другом эпизоде.

Сам проект, судя по просмотрам, оказался не слишком заметным - большинство выпусков «Диалогов» не набрали и тысячи просмотров.

Гармаш утверждает, что артистов к участию в проекте «подтолкнул» худрук, а потом и отредактировал снятое: «А когда часть из вас возмутилась, вам просто закрыли рот, апеллируя к каким-то мнениям, внутри которых как аргумент были и суждения чиновников, осуществивших назначение. Нам всем ещё сказали: дескать, кто бы что ни думал, я сделаю из этого спектакль».

Актриса «Современника» Чулпан Хаматова в разговоре с РБК подтвердила, что «Диалоги» действительно подверглись редактуре. «Понятно, что трехчасовые разговоры на YouTube никто смотреть не будет, поэтому их пришлось монтажно сократить, - объяснила она. - Этот проект, насколько я знаю, - инициатива Никиты Ефремова и еще нескольких молодых артистов. Да, у них другая точка зрения. Но просто запрещать им думать так, как они думают, неправильно».

При этом, по данным «Московского комсомольца», Гармаш - не единственный актер театра, которого не устроили «Диалоги». Как пишет газета, еще в мае несколько артистов на встрече, проходившей в Zoom, выразили недовольство проектом, посчитав его "беспомощным и малограмотным».

О своем заявлении Гармаш объявил на ежегодном сборе труппы, который впервые прошел за закрытыми дверями. Претензии к худруку были и у других артистов

По данным «Московского комсомольца», свое заявление Гармаш зачитал на ежегодном собрании труппы, которое традиционно проводится перед открытием театрального сезона. По традиции, которую завела Волчек, обычно оно проходило открыто - записи таких сборов разных годов доступны на YouTube.

Но в этот раз, по неясной причине, встреча прошла за закрытыми дверями. По словам источников «МК», которые присутствовали на встрече, сначала около часа выступал худрук Рыжаков. Он рассказал труппе о планах на сезон и уважении к «человеческим ценностям».

После этого на встрече обсуждались, в том числе, сокращения капельдинеров и гардеробщиков театра. Многие из них проработали в «Современнике» десятилетия и лишились работы этой весной. Этот вопрос, по данным «Московского комсомольца», подняла старейшая актриса театра Елена Миллиоти.

«Разве можно увольнять людей и без того с большим стажем и маленькими зарплатами в такой тяжелый период - в пандемию?» - цитирует ее газета.

Сокращения Рыжаков объяснил «экономическими причинами», пишет издание. После этого Гармаш поднялся и зачитал открытое письмо, в котором объявил об уходе. Затем он покинул зал, где проходила встреча.

С оценками Гармаша согласились не все артисты. Некоторые намекнули на его желание самому возглавить театр

Коллеги Гармаша активно комментировали его уход в СМИ. Некоторые из них публично не согласились с актером, вступившись за нового художественного руководителя.

«Мне кажется, такой драматически выстроенный уход оскорбленного Сергея Леонидовича Гармаша со сбора труппы больше связан с его личными амбициями и неоправданными ожиданиями, чем с творческими декларациями», - сказала РБК актриса «Современника» Марина Неелова, посоветовав коллегам не «разглагольствовать» о спасении театра, а работать.

Гармаша после смерти Волчек многие СМИ действительно называли ее потенциальным преемником. В своем письме актер предположил, что московские власти «возможно, боялись слухов о том», что он «претендует на роль худрука»: «Говорю вам ответственно: это не так. Я видел будущее "Современника" в коллегии… Она за 3-5 лет точно нашла бы того, кто мог возглавить этот театр. И, по моему мнению, это должен быть молодой режиссер, 40-летний человек».

Еще одна актриса «Современника», Лия Ахеджакова, сказала РИА Новости, что раскола, о котором говорит Гармаш, в театре нет.

«Рыжаков пришел на сбор труппы, предложив нам на три сезона прекрасные планы с замечательными драматургами и режиссерами. У него хорошие проекты, - сказала актриса. - Я очень переживаю, что это с Сережей случилось, потому что это пятно он никогда не смоет».

Алена Бабенко назвала выбор Гармаша достойным уважения, но предполагаемый раскол в труппе назвала «тайной игрой», о которой известно только самому актеру. Такое же мнение выразила и Чулпан Хаматова, добавив, что Гармаш - «блистательный актер», но когда «художник не может согласиться с другим художником, он выбирает другой путь». Он добавила, что, по ее мнению, в уходе Гармаша нет ничего хорошего, но и ничего страшного.

После этого актер Василий Мищенко, проработавший в «Современнике» больше тридцати пяти лет, обвинил Хаматову в желании возглавить театр самой. «Конечно, ничего для неё страшного нет, что Гармаш ушел - он только мешал ее планам», - сказал он «Московскому комсомольцу».

Рыжаков публично скандал не прокомментировал.