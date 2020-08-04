Коронавирус обнаружен у 11 жителей Эстонии

Согласно Регистру народонаселения, три положительных теста поступило из Тарту и два из Харьюмаа (один из них в Таллинне). В Йыгевамаа, Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа добавилось по одному носителю COVID-19. В трех случаях заражения уезд неизвестен. Четыре новых случая относятся к Vabank-вспышке (по состоянию на 7:30 сегодняшнего дня в вспышку входят 33 человека). В случае Ида-Вирумаа и Харьюмаа вирус попал в Эстонию из Испании. Что касается двух случаев, в которых уезд не установлен, речь идет о моряках. Обстоятельства остальных заражений еще уточняются.

По состоянию на утро 4 августа, в больничном лечении от коронавируса в Эстонии нуждалось четыре пациента. На искусственной вентиляции легких никого нет. За минувшие сутки информации о новых смертельных случаях не поступало. Всего в Эстонии коронавирус унес жизни 63 человек.

На сегодняшний день выписано 394 пациента, закончена 381 история болезни.

По состоянию на сегодняшний день выздоровело 1 937 человек. Из них истории болезни 1468 пациентов закончены (75,8%), у 469 человек (24,2%) с момента положительного результата теста прошло более чем 28 дней, и человек не находится на больничном лечении.

Всего в Эстонии сделано более 120 000 тестов, из них 2091, то 1,7% оказались положительными.

Более подробно со статистикой можно ознакомиться здесь.

Департамент здоровья напоминает, что для предотвращения распространения SARS-CoV-2 и вызываемого этим вирусом заболевания COVID-19 нужно по-прежнему тщательно мыть руки, в случае болезни оставаться дома и держать достаточную дистанцию с другими людьми. Коронавирус передается от человека к человеку прежде всего при близком контакте. Близким контактом считается ситуация, при которой люди в течение 15 минут находились друг от друга на расстоянии ближе двух метров.

COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS-CoV-2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.