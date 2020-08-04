ФОТО ⟩ Произведенный в Эстонии деревянный дом попал на эксклюзивную финскую ярмарку жилья

По словам исполнительного директора Finnlog Алара Антона, в финской ярмарке жилья примут участие порядка 40 производителей домов, получивших возможность представить на ярмарке свои новейшие решения: «Финская ярмарка жилья проходит уже в 50-й раз. Это событие знаковой важности для специалистов в области архитектуры и строительства, диктующее моду на ближайшие годы. Насколько нам известно, Finnlog – первая эстонская компания, которая участвует в этой престижной ярмарке с богатой историей».

Компания Finnlog получила возможность представить здесь дом Hetena по двум причинам. «На организаторов ярмарки произвели впечатление особый дизайн дома и инновационные технологии, которые мы используем при производстве дома из CLT-панелей», - объяснил Антон.

Дом Hetena. ФОТО: Finnlog

Сборный дом Hetena представляет собой современную интерпретацию традиционного дома с атриумом, где жилые помещения расположены вокруг внутреннего дворика в середине здания. «Дом из CLT-панелей – новая альтернатива для любителей бревенчатых зданий. В дополнение к несущей конструкции здания, массивные деревянные панели также продемонстрированы во внутренней отделке здания, что создает ощущение бревенчатого дома, но при этом здание более стабильно и долговечно», - добавил Антон.

На площади 191,2 кв. м. в доме для одной семьи Hetena имеются 5 комнат, а также терраса размером более 50 кв. м. Конструктивное решение дома разработано в Эстонии, архитектором выступил уроженец Финляндии Микки Ристола, а архитектором интерьера стала Хели Виртанен.

Дом Hetena. ФОТО: Finnlog

Алар Антон заявил, что экспорт в Финляндию и на другие целевые рынки обычно составляет около двух третей оборота Finnlog, но в этом году доля внутреннего рынка значительно выросла.

«Коронавирус повлиял на наши продажи главным образом на рынках Германии и Финляндии, где ведутся активные работы по продажам и подготовка проектов, но несколько договоров были перенесены на следующий год. Однако благодаря активности на внутреннем рынке объем наших продаж не уменьшился, поскольку весной значительно возрос интерес жителей Эстонии к приобретению собственного дома или дачи. За первые полгода мы уже заключили на 25% больше договоров на строительство домов в Эстонии, чем весь 2019 год», - отметил Антон.

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