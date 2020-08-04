Нарвский парень делит футбольное поле с мировыми звездами

Отметивший 19 апреля свой день рождения Тунев впервые вышел на поле в составе «СПАЛ» из города Ферррары 15 декабря прошлого года. В чемпионате, стартовавшим с матча против «Ромы», эстонский футболист выходил на поле еще девять раз. В кубковом матче против «Милана» он провел на поле все 90 минут. Тогда Тунев впервые оказался в стартовом составе.

«Думаю, что все, оказавшиеся на моем месте, были бы рады. Потому что я еще так молод. Да еще и из Эстонии, футболисты родом из которой не так часто добираются до столь высокого уровня. Мне выдался фантастический шанс в 19 лет сыграть против игроков вроде Роналду, Лукаку и Мхитаряна», - сказал Тунев Postimees.

Нельзя не отметить, что уроженец Нарвы был самым молодым игроком команды. Например, капитану команды Серджио Флоккари 38 лет.

«Мы все игроки. Ко всем относятся одинаково. Мне очень по душе такой подход», - сказал новобранец команды. Какого-то особого отношения Тунев не замечал ни со стороны покинувшего команду в феврале Леонардо Семпличи, ни со стороны сменившего его на посту главного тренера Луиджи Ди Бьяджо.

Партнеры по команде нередко приходили на помощь. «Тут собрались хорошие люди, которые всячески помогали с адаптацией. В самом начале я сблизился с Фелипе и Ди Франческо. Делились со мной полезными советами», - сказал он.

На протяжении сезона Туневу приходилось выполнять разные роли. Он играл на обеих бровках. Иногда ближе к нападению, в другой раз — помогал в защите. Главной задачей было попасть на поле, поэтому поставленные тренером задачи не вызывали недовольства. Одно правило оставалось неизменным: если есть возможность — бей по воротам!

Каплей дегтя в бочке меда можно считать весь сезон в целом, так как «СПАЛ» не смог сохранить прописку в высшей лиге. В последних 12 турах команда смогла набрать лишь два очка. В последней игре сезона команда в конечном итоге уступила «Фиорентине» 1:3, хотя долгое время на табло горели цифры 1:1.

Чтобы остаться в высшей лиге на следующий сезон, команде надо было набрать как минимум на 19 очков больше.

«Конечно, были сильно разочарованы. В начале сезона планировали остаться в Серии А. Мы искренне верили, что это возможно. Никто и подумать не мог, что выйдет так плохо», - признал Тунев, который затруднился назвать причину провального сезона.

«В нескольких играх мы пропустили на последних минутах. Когда ситуация повторяется, это приводит к внутреннему надлому. Следящие за итальянским футболом знают, что в этом году у нас отличная команда, но с самого начала сезона мы столкнулись с обилием травм. В то же время нельзя оправдать последнее место в турнирной таблице лишь плохим стечением обстоятельств» - сказал он.