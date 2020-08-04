Нарвский парень делит футбольное поле с мировыми звездами

Играть на северо-востоке Эстонии и внезапно оказаться на одном поле с Криштиану Роналду? Почему бы и нет!? Сыгравший десять матчей в одной из сильнейших футбольных лиг Европы Георгий Тунев признал, что если поставить цель и приложить усилия, мечты могут сбыться быстрее, чем ожидаешь, пишет Postimees.
Отметивший 19 апреля свой день рождения Тунев впервые вышел на поле в составе «СПАЛ» из города Ферррары 15 декабря прошлого года. В чемпионате, стартовавшим с матча против «Ромы», эстонский футболист выходил на поле еще девять раз. В кубковом матче против «Милана» он провел на поле все 90 минут. Тогда Тунев впервые оказался в стартовом составе.
«Думаю, что все, оказавшиеся на моем месте, были бы рады. Потому что я еще так молод. Да еще и из Эстонии, футболисты родом из которой не так часто добираются до столь высокого уровня. Мне выдался фантастический шанс в 19 лет сыграть против игроков вроде Роналду, Лукаку и Мхитаряна», - сказал Тунев Postimees.
Нельзя не отметить, что уроженец Нарвы был самым молодым игроком команды. Например, капитану команды Серджио Флоккари 38 лет.
«Мы все игроки. Ко всем относятся одинаково. Мне очень по душе такой подход», - сказал новобранец команды. Какого-то особого отношения Тунев не замечал ни со стороны покинувшего команду в феврале Леонардо Семпличи, ни со стороны сменившего его на посту главного тренера Луиджи Ди Бьяджо.
Партнеры по команде нередко приходили на помощь. «Тут собрались хорошие люди, которые всячески помогали с адаптацией. В самом начале я сблизился с Фелипе и Ди Франческо. Делились со мной полезными советами», - сказал он.
На протяжении сезона Туневу приходилось выполнять разные роли. Он играл на обеих бровках. Иногда ближе к нападению, в другой раз — помогал в защите. Главной задачей было попасть на поле, поэтому поставленные тренером задачи не вызывали недовольства. Одно правило оставалось неизменным: если есть возможность — бей по воротам!
Каплей дегтя в бочке меда можно считать весь сезон в целом, так как «СПАЛ» не смог сохранить прописку в высшей лиге. В последних 12 турах команда смогла набрать лишь два очка. В последней игре сезона команда в конечном итоге уступила «Фиорентине» 1:3, хотя долгое время на табло горели цифры 1:1.
Чтобы остаться в высшей лиге на следующий сезон, команде надо было набрать как минимум на 19 очков больше.
«Конечно, были сильно разочарованы. В начале сезона планировали остаться в Серии А. Мы искренне верили, что это возможно. Никто и подумать не мог, что выйдет так плохо», - признал Тунев, который затруднился назвать причину провального сезона.
«В нескольких играх мы пропустили на последних минутах. Когда ситуация повторяется, это приводит к внутреннему надлому. Следящие за итальянским футболом знают, что в этом году у нас отличная команда, но с самого начала сезона мы столкнулись с обилием травм. В то же время нельзя оправдать последнее место в турнирной таблице лишь плохим стечением обстоятельств» - сказал он.
Сам Тунев благодарен тренерам и руководству клуба, которые в него поверили и доверили место в составе.
«СПАЛ» вышел в высшую лигу чемпионата Италии по футболу три года назад. В последний раз это происходило в 1968 году. Скорее всего, вылет в первую лигу приведет к переменам в команде. В то же время положение Тунева в команде должно быть стабильным, так как его контакт действует до 2023 года. Некоторые футбольные эксперты считают, что в будущем Тунев вполне мог бы занять ключевую роль в команде.
«Очевидно, в команде произойдут перемены. Но я не знаю, какие именно. Лично я в последнее время был сосредоточен только на футболе. О будущем пока рано говорить. Несмотря на вылет из высшей лиги, я получил бесценный опыт», - сказал Тунев.
Уроженец Нарвы оказался в Италии в 2018 году. Сначала он играл за молодежную команду «СПАЛ», а во втором сезоне его начали вызывать в первую команду.
«У меня не было проблем с адаптацией. Я с детства мечтал играть на высоком уровне, поэтому был к этому готов, - заявил покинувший родную нарву 17-летним Тунев. - Мне нравится жизнь в Италии, но для меня нет разницы, в какой я стране нахожусь. Главное, чтобы была возможность играть с сильнейшими».
Пожалуй, единственной сложностью по приезде в Италию был языковой барьер, так как с английским языком здесь не так все просто. К счастью, процесс изучения итальянского языка прошел гладко, поэтому к настоящему моменту юноша уже бегло говорит на этом языке.
Что же будет дальше? Скорее всего, Тунев будет выступать за «СПАЛ» в первой лиге. 19-летний нарвитянин надеется как можно скорее попасть в сборную Эстонии. «Решать тренерам, - дипломатично заметил он. - Буду рад, если меня вызовут. С детства об этом мечтал. Надеюсь, этот день настанет как можно скорее».
Георигий Тунев
Родился 17.04.2001 в Нарве
Рост: 186 см
Вес: 73 кг
Позиция: полузащитник
Карьера:
2016–2018 "Нарва Транс"
2018–… "СПАЛ"
Выступал за сборные Эстонии в возрасте до 16, 17 и 19 лет
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