Отказ Швеции от карантина обернулся для ЕС рекордно низким падением экономических показателей

Так, эксперты считают, что по итогам второго квартала снижение ВВП Швеции составит около 7%, что станет беспрецедентно низким показателем для страны. Однако это снижение будет значительно меньшим, чем в США и остальных странах Евросоюза, где этот показатель достиг 30%. При этом неясно, как отказ Швеции от карантина скажется на ее экономике в долгосрочной перспективе, передает NEWSru. «Наши соседи (Дания и Норвегия) уходили на карантин, но не исключено, что восстанавливаться они будут быстрее», - предположил экономист Nordea Торбьорн Исакссон.

В Bloomberg напомнили, что отказ Швеции от жесткого карантина привел к тому, что уровень смертности в этой стране оказался одним из самых высоких в мире (56,4 на 100 тыс.). В Дании этот показатель оказался в пять раз ниже, в Финляндии и Норвегии - в десять раз.

Швеция оказалась единственной страной в ЕС, отказавшейся от жестких ограничений. Там запретили массовые мероприятия и рекомендовали соблюдать социальную дистанцию, однако не стали закрывать рестораны, кафе и фитнес-клубы. Продолжали работать школы и детские сады.

В июне главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл признал, что предложенная им стратегия борьбы с коронавирусом, была неидеальной. «Если бы мы столкнулись с этой болезнью, зная все, что мы знаем сейчас, тогда, думаю, мы бы заняли промежуточную позицию между нынешней стратегией Швеции и тем, что сделал остальной мир», - сказал Тегнелл. По его словам, большое количество смертей от COVID-19 можно было предотвратить за счет более жестких мер против распространения коронавируса.