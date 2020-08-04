Видео ⟩ Эстонский юрист нашел новый способ выселения должников из квартиры: законно ли это?

Но насколько данное решение вопроса законно? Об этом мы спросили адвоката Олега Матвеева из Arumäe Advokaadibürood и юриста Монику Меристо-Дмитриев из Meristo Õigusbüroo OÜ.

— Что обычно следует делать после того, как вынесено Решение комиссии по аренде?

Олег Матвеев: Вступившее в силу решение Комиссии по аренде является исполнительным документом, с которым в свою очередь можно обращаться к судебному исполнителю, который наделен законом правом выселять должников с жилплощади.

Процесс выселения с помощью судебного исполнителя действительно может длиться условно больше, чем несколько дней, но это проверенный годами и работающий способ. Судебный исполнитель по закону должен дать конкретное время должнику выселиться в добровольном порядке, иначе может возникнуть спор, всё ли было законно при выселении (решение Госсуда 3-2-1-147-13).

Моника Меристо-Дмитриев: Владелец квартиры должен обратиться к судебному исполнителю для выселения арендатора. Я понимаю, что ведение дел через судебного исполнителя может занять больше времени. Арендатор обязан покинуть квартиру, потому что решение Комиссии по аренде не в его пользу. У владельца есть право прийти в квартиру и поменять замки, но нужно дать время на освобождение жилплощади. Если арендатор обращается в суд для обжалования решения о выселении, то таким образом он может потянуть время.

— Если квартиросъемщик обратился в суд, чтобы обжаловать решение Комиссии по аренде, то законно ли выселение?

Олег Матвеев: При отсутствии вступившего в силу исполнительного документа выселение однозначно незаконно (решение Госсуда 3-1-1-100-12). В судебной практике были дела, когда самовольное выселение из жилого помещения признавалось незаконным. Если же квартиросъемщик решил в срок обжаловать решение Комиссии в вышестоящем суде, то итоговую точку в деле ставит уже суд. Судебный исполнитель вступит в игру по заявлению арендатора, когда судебное решение вступит в силу.

Так, в деле № 3-1-1-77-03 Государственный суд решил, что если жилец отказывается выселяться из студенческого общежития, то необходим всё же отдельный исполнительный документ (например, в виде того же вступившего в силу судебного решения), который разрешает выселить человека. Под выселением понимается в том числе смена дверных замков и вынос вещей из квартиры.

Моника Меристо-Дмитриев: Если дело переходит в суд, то судебный исполнитель уже не может ничего сделать, поскольку решение комиссии не вступило в силу. В порядке первичной правовой защиты у владельца недвижимости есть право ходатайствовать об освобождении квартиры на время судопроизводства. На практике я с таким не сталкивалась.

— Мог ли арендатор предъявить претензии в связи с таким выселением?