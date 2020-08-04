Графики ⟩ Сравните ситуацию с коронавирусом и карантином в Эстонии и Европе
Смотрите на карте Европы, по возвращении из каких стран необходимо остаться на две недели в самоизоляции.
С сегодняшнего дня, исходя из относительного числа зараженных коронавирусом, действует двухнедельное ограничение свободы передвижения для прибывших в Эстонию из следующих стран: Швеция, Люксембург, Румыния, Болгария, Андорра, Португалия, Испания, Хорватия, Бельгия, Монако, Чехия, Франция, Мальта, Австрия и Швейцария.
МИД настоятельно рекомендует избегать поездок в связи с распространением вируса, за исключением стран Европы, где за последние две недели зараженных было менее 16 человек на 100 000 населения и по возвращении из которых не действует ограничение свободы передвижения.
На карте распространения коронавируса, составленной Европейским центром профилактики и борьбы с заболеваниями, в то же время видно, что, по крайней мере, по состоянию на 26 июля Эстония была единственной страной, где большая часть территории была свободна от коронавируса.
На карте различные регионы обозначены согласно показателю заражения. Большая часть Европы была желтой, что означает показатель ниже 20.
В Эстонии желтыми были Харьюмаа, Тартумаа и Сааремаа, хуже была ситуация в Ида-Вирумаа. До остальных уездов, по крайней мере, на 29-й и 30-й неделе вирус не дошел, что в контексте Европы довольно редкое явление. Правда, вероятно, на данный момент ситуация несколько изменилась.
В путешествии следует руководствоваться следующими принципами:
Перед планированием путешествия посмотрите показатель заражения на сайте МИДа.
- Ознакомьтесь с возможными ограничениями для путешественников в стране назначения – информацию можно найти на сайте Reisi Targalt, портале ЕС ReOpen, при необходимости можно связаться с зарубежным представительством страны назначения.
- Зарегистрируйте свою поездку на странице МИДа Reisi Targalt, чтобы министерство могло оповестить вас о возможных ограничениях.
- Следите за рекомендациями Департамента здоровья относительно безопасных авиаперелетов, чтобы сберечь свое здоровье и окружающих – при появлении симптомов отложите поездку и свяжитесь с семейным врачом.
- Купите страхование путешествие и ознакомьтесь с условиями страхования (включая отмену рейсов, вызванную Covid-19).
- В стране назначения следите за распоряжениями местных властей и возможными новыми ограничениями.
- По возвращении из поездки следуйте действующим в Эстонии правилам, следите за своим здоровьем и в случае подозрения на вирус свяжитесь со своим семейным врачом.
- Министерство обращает внимание на то, что государство может предупредить об изменении условий въезда в страну и пребывания в ней за короткое время.