Графики ⟩ Сравните ситуацию с коронавирусом и карантином в Эстонии и Европе

С сегодняшнего дня, исходя из относительного числа зараженных коронавирусом, действует двухнедельное ограничение свободы передвижения для прибывших в Эстонию из следующих стран: Швеция, Люксембург, Румыния, Болгария, Андорра, Португалия, Испания, Хорватия, Бельгия, Монако, Чехия, Франция, Мальта, Австрия и Швейцария.

МИД настоятельно рекомендует избегать поездок в связи с распространением вируса, за исключением стран Европы, где за последние две недели зараженных было менее 16 человек на 100 000 населения и по возвращении из которых не действует ограничение свободы передвижения.

На карте распространения коронавируса, составленной Европейским центром профилактики и борьбы с заболеваниями, в то же время видно, что, по крайней мере, по состоянию на 26 июля Эстония была единственной страной, где большая часть территории была свободна от коронавируса.

На карте различные регионы обозначены согласно показателю заражения. Большая часть Европы была желтой, что означает показатель ниже 20.

В Эстонии желтыми были Харьюмаа, Тартумаа и Сааремаа, хуже была ситуация в Ида-Вирумаа. До остальных уездов, по крайней мере, на 29-й и 30-й неделе вирус не дошел, что в контексте Европы довольно редкое явление. Правда, вероятно, на данный момент ситуация несколько изменилась.

ФОТО: ECDC