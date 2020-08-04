Департамент здоровья: если вводить новые ограничения из-за коронавируса, то по всей стране

По ее словам, Департамент здоровья поддерживает введение общереспубликанских мер, но перед тем, как вводить ограничения, надо последить за развитием ситуации, передает Rus.ERR. «Если и вводить какие-то меры, то по всей стране», - сказала Донченко, уточнив, что в случае закрытия учреждений в каком-то городе люди просто поедут в другой.