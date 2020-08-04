Вт, 4.08.2020
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Департамент здоровья: если вводить новые ограничения из-за коронавируса, то по всей стране

Департамент здоровья.

ФОТО: Sander Ilvest

В случае восстановления ограничений, вызванных распространением коронавируса, они должны действовать по всей Эстонии, поскольку региональные ограничения работать не будут, сказала советник Департамента здоровья Ирина Донченко в эфире Vikerraadio.

По ее словам, Департамент здоровья поддерживает введение общереспубликанских мер, но перед тем, как вводить ограничения, надо последить за развитием ситуации, передает Rus.ERR. «Если и вводить какие-то меры, то по всей стране», - сказала Донченко, уточнив, что в случае закрытия учреждений в каком-то городе люди просто поедут в другой.

По слова Донченко, опасность заражения вирусом в ночных клубах будет невысока, если соблюдать дистанцию и не ходить на праздники и вечеринки больным. Также в случае необходимости будет рассмотрен вариант сделать ношение масок обязательным, однако их надо правильно носить, а популярные маски с рисунками не столь эффективны: «Эффективны только хирургические маски».

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