Пассажиропоток Tallink сократился более чем на 50 процентов

"В прошлом году компания установила рекорд по числу пассажиров в июле, а в этом году речь идет об увеличении числа пассажиров в два раза по сравнению с июнем. Такие же цифры были в январе и феврале до начала пандемии и временной приостановки большей части деятельности компании", - сказал председатель правления Tallink Grupp Пааво Ныгене.

По словам Ныгене, при планировании осенне-зимнего сезона они будут исходить из того же подхода, что и при подготовке к лету. "Мы готовим различные варианты маршрутов и графиков движения в зависимости от развития ситуации с пандемией в ближайшем будущем", - сказал Ныгене.

Количество перевезенных грузовых единиц в июле сократилось на 2,9% до 29 108 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего грузопоток уменьшился на маршрутах между Латвией и Швецией, а также между Эстонией и Швецией.

В то же время количество перевезенных грузовых единиц увеличилось по сравнению с июлем прошлого года на маршрутах между Эстонией и Финляндией (на 2,4%), а также между Финляндией и Швецией (на 7,1%).

В июле было перевезено 118 167 пассажирских автомобилей, что на 23,9% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года.