Объявлены крупнейшие концерты осеннего сезона в Eesti Kontsert
80-й сезон Eesti Kontsert начинает двумя концертами в честь юбилеев композиторов Арво Пярта и Вельо Тормиса. В осеннем сезоне будет также представлен целый ряд ярких эстонских исполнителей, известный во всем мире симфонический оркестр Финского радио, международный фортепианный фестиваль KLAVER.
В новом сезоне запланировано сразу несколько музыкальных премьер. Зрителям предстоит оценить новую редакцию произведения Арво Пярта "La Sindone", а также новейшую электронную оперу «Тарковский. 8-й фильм».
Осенний сезон откроется 24 сентября в концертном зале «Эстония» музыкальным представлением «По кругу» ("Ringlemisi"), приуроченным к 90-летию композитора Вельо Тормиса. Во время концерта будут исполнены самые известные произведения Тормиса в переложении для солиста, хора и электроники. Ведущие роли в постановке Теэта Каська отданы Лийз Койксон и Камерному хору Эстонской филармонии. Музыкальный руководитель и дирижер – Каспар Путниньш. Спектакль „Ringlemisi” можно будет увидеть в Таллинне, Пярну и Тарту с 24 по 26 сентября.
Во второй вечер в честь открытия нового сезона, 25 сентября, в концертном зале «Эстония» будет отмечаться 85-летний юбилей Арво Пярта. К юбилею приурочена премьера новой редакции произведения Пярта "La Sindone", которая посвящена его исполнителям: одному из самых известных скрипачей планеты Вадиму Репину и дирижеру Андресу Мустонену. Концерт является плодом сотрудничества с Эстонским национальным симфоническим оркестром (ERSO). Чествование юбиляра Арво Пярта состоится 25 сентября в Таллинне, 24 сентября – в концертном зале Йыхви.
Эстонский национальный мужской хор (RAM), отмечающий в этом году 75-летие со дня основания, даст в октябре четыре концерта по всей Эстонии. Из репертуара Вельо Тормиса будет исполнена «XVII руна Калевалы» («Встреча жениха») для мужского хора, солистов и народных инструментов. Сам композитор сказал об этом в 1985 году так: «Тема руны носит для нас символический характер. Вяйнемейнену удалось возродить древние познания, первобытные представления о смысле жизни и почерпнуть из них мудрость и силу». На юбилейном концерте состоится также премьера нового произведения Тыну Кырвитса, которое станет общим подарком от самого композитора и Eesti Kontsert Эстонскому национальному мужскому хору к 75-летию коллектива. Концерты «XVII руна Калевалы» пройдут 13 октября в тартуском «Ванемуйне», 14 октября в концертном зале «Эстония», 15 октября в Пярнуском и 16 октября в Йыхвиском концертном доме.
С 16 по 23 октября в Таллинне вновь пройдет Международный фортепианный фестиваль KLAVER, который уже с конца прошлого столетия каждую вторую осень становится местом встречи в Эстонии элиты фортепианного мира. На сольных вечерах будут выступать суперпианисты четырех разных поколений из Франции, России, Южной Кореи и Италии, которые представят зрителям не только великие произведения Бетховена, но и много прекрасной романтической фортепианной музыки.
Фестиваль KLAVER включает в себя презентационные концерты нового фортепианного альбома Рейна Раннапа «Во все времена» („Ikka ja alati“), которые должны были состояться этой весной. Маэстро выступит 10 октября в концертном зале «Ванемуйне», 17 октября в концертном зале «Эстония», 20 октября в концертном зале Пярну и 23 октября в концертном зале Йыхви. Все билеты, приобретенные на весенние концерты, действительны!
7 ноября концертный зал «Эстония» распахнет свои двери для великолепного Симфонического оркестра Финского радио, который по праву считается одним из краеугольных камней профессиональной музыкальной культуры наших северных соседей. Оркестром руководит уроженец Петербурга Станислав Кочановский. Один из самых ярких молодых российских дирижеров ворвался на мировой музыкальный небосклон, сделав ряд дирижерских дебютов с выдающимися оркестрами, такими как Royal Concertgebouw Orchestra, Philharmonia Orchestra, Orchestre de Paris и другими.
Вместе с Симфоническим оркестром Финского радио на сцену концертного зала "Эстония" выйдет талантливый русский скрипач-виртуоз Никита Борисоглебский, отличающийся элегантной манерой музицирования и безупречной техникой исполнения. Музыкант удостоен многих престижных наград. Борисоглебский исполнит концерт Эльгара для скрипки с оркестром.
19 и 20 ноября Eesti Kontsert представит в творческом городке Теллискиви новую электронную оперу, посвященную последнему, так и не снятому фильму легендарного кинорежиссера Андрея Тарковского. Тема сочинения – окружение человека «надежным» щитом виртуальной реальности, интеграция роботов в человеческий мир и последствия этих процессов. Музыку будут исполнять вживую в составе Trio NIHE Экке Вястрик, Таави Керикмяэ и Тармо Йоханнес (флейта, синтезаторы, электроника). Проект „Tarkovsky. The 8th Film“ является плодом сотрудничества Zoon (Австрия), кинофестиваля PÖFF, Musiktheater Linz (Австрия), Teatro della Tosse (Италия). На премьеру в Эстонии прибудут из Вены два главных действующих лица: исполнитель роли Тарковского Гилберт Хандлер и большой робот фирмы Kuka Company.
Концерты рождественской музыки – это приветствие из Вены. В исполнении оперной певицы Аннели Пеэбо и вокальной группы VieVox (Австрия) прозвучит музыка венских классиков и венские вальсы, а также несколько мировых рождественских хитов и, конечно же, эстонская музыка. Музыканты вокальной группы VieVox являются воспитанниками легендарного Венского хора мальчиков. Аннели Пеэбо и VieVox и раньше выступали вместе, однако перед эстонской публикой коллектив предстанет впервые. Рождественский тур охватит разные города по всей Эстонии: 25 декабря состоится выступление в Пярнуском концертном доме, 26 декабря в столичном концертном зале «Эстония», 27 декабря в тартуском «Ванемуйне» и 28 декабря в Йыхвиском концертном доме.
80-й осенний сезон Eesti Kontsert подарит зрителям множество красочных музыкальных событий как в Таллинне, так и по всей Эстонии. Так, например, на открытие сезона в Пярну прибудет Камерный оркестр Польского радио Amadeus, в роли солистки выступит пианистка из Эстонии Ирина Захаренкова. Помимо симфонического оркестра Финского радио в это сезоне северных соседей будет представлять еще один творческий коллектив – легендарный камерный оркестр Tapiola Sinfonietta. Наряду с элегиями Тыну Кырвитса и вариациями на тему рококо Чайковского (солист Джонатан Роузман) в программу также включена 7-я симфония Бетховена, дирижер Ристо Йоост.
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