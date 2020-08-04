Объявлены крупнейшие концерты осеннего сезона в Eesti Kontsert

В новом сезоне запланировано сразу несколько музыкальных премьер. Зрителям предстоит оценить новую редакцию произведения Арво Пярта "La Sindone", а также новейшую электронную оперу «Тарковский. 8-й фильм».

Осенний сезон откроется 24 сентября в концертном зале «Эстония» музыкальным представлением «По кругу» ("Ringlemisi"), приуроченным к 90-летию композитора Вельо Тормиса. Во время концерта будут исполнены самые известные произведения Тормиса в переложении для солиста, хора и электроники. Ведущие роли в постановке Теэта Каська отданы Лийз Койксон и Камерному хору Эстонской филармонии. Музыкальный руководитель и дирижер – Каспар Путниньш. Спектакль „Ringlemisi” можно будет увидеть в Таллинне, Пярну и Тарту с 24 по 26 сентября.

Арво Пярт. ФОТО: Eric Marinitsch

Во второй вечер в честь открытия нового сезона, 25 сентября, в концертном зале «Эстония» будет отмечаться 85-летний юбилей Арво Пярта. К юбилею приурочена премьера новой редакции произведения Пярта "La Sindone", которая посвящена его исполнителям: одному из самых известных скрипачей планеты Вадиму Репину и дирижеру Андресу Мустонену. Концерт является плодом сотрудничества с Эстонским национальным симфоническим оркестром (ERSO). Чествование юбиляра Арво Пярта состоится 25 сентября в Таллинне, 24 сентября – в концертном зале Йыхви.

Эстонский национальный мужской хор (RAM), отмечающий в этом году 75-летие со дня основания, даст в октябре четыре концерта по всей Эстонии. Из репертуара Вельо Тормиса будет исполнена «XVII руна Калевалы» («Встреча жениха») для мужского хора, солистов и народных инструментов. Сам композитор сказал об этом в 1985 году так: «Тема руны носит для нас символический характер. Вяйнемейнену удалось возродить древние познания, первобытные представления о смысле жизни и почерпнуть из них мудрость и силу». На юбилейном концерте состоится также премьера нового произведения Тыну Кырвитса, которое станет общим подарком от самого композитора и Eesti Kontsert Эстонскому национальному мужскому хору к 75-летию коллектива. Концерты «XVII руна Калевалы» пройдут 13 октября в тартуском «Ванемуйне», 14 октября в концертном зале «Эстония», 15 октября в Пярнуском и 16 октября в Йыхвиском концертном доме.

С 16 по 23 октября в Таллинне вновь пройдет Международный фортепианный фестиваль KLAVER, который уже с конца прошлого столетия каждую вторую осень становится местом встречи в Эстонии элиты фортепианного мира. На сольных вечерах будут выступать суперпианисты четырех разных поколений из Франции, России, Южной Кореи и Италии, которые представят зрителям не только великие произведения Бетховена, но и много прекрасной романтической фортепианной музыки.

Фестиваль KLAVER включает в себя презентационные концерты нового фортепианного альбома Рейна Раннапа «Во все времена» („Ikka ja alati“), которые должны были состояться этой весной. Маэстро выступит 10 октября в концертном зале «Ванемуйне», 17 октября в концертном зале «Эстония», 20 октября в концертном зале Пярну и 23 октября в концертном зале Йыхви. Все билеты, приобретенные на весенние концерты, действительны!