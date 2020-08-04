Вспышка коронавируса в тартуском баре: заболели уже восемь человек

В числе заболевших люди из Тарту и других городов Эстонии, а также, по крайней мере, один финн. Двое зараженных — сотрудники клиники Тартуского университета, о которых сообщалось в прошлую пятницу, передает Tartu Postimees.

Всего в Клинике Тартуского университета три работника, которые заразились коронавирусом. По данным на сегодняшний день, больше никто в этом медицинском учреждении не заболел.

При возникновении симптомов заболевания Департамент здоровья направляет на сдачу анализа на коронавирус тех, кто был в близком контакте с заразившимися в ночном клубе Vabank и Naiiv. При отказе делать тест к человеку относятся как к зараженному.