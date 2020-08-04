Вспышка коронавируса в тартуском баре: заболели уже восемь человек

По состоянию на утро вторника вспышка коронавируса, начавшаяся в баре Naiiv в Тарту, охватила уже восемь человек, подтвердила медиасоветник Департамента здоровья Эйке Кингсепп.
В числе заболевших люди из Тарту и других городов Эстонии, а также, по крайней мере, один финн. Двое зараженных — сотрудники клиники Тартуского университета, о которых сообщалось в прошлую пятницу, передает Tartu Postimees.
Всего в Клинике Тартуского университета три работника, которые заразились коронавирусом. По данным на сегодняшний день, больше никто в этом медицинском учреждении не заболел.
При возникновении симптомов заболевания Департамент здоровья направляет на сдачу анализа на коронавирус тех, кто был в близком контакте с заразившимися в ночном клубе Vabank и Naiiv. При отказе делать тест к человеку относятся как к зараженному.
По данным Департамента здоровья, вспышка в Naiiv развилась из-за другой вспышки, начавшейся 18 июля в ночном клубе Vabank. К настоящему моменту в так называемую Vabank-вспышку попали 35 человек, а в Naiiv-вспышку — восемь человек.