Вт, 4.08.2020
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Вспышка коронавируса в тартуском баре: заболели уже восемь человек

Бар Naiiv.

ФОТО: Laila Kaasik

По состоянию на утро вторника вспышка коронавируса, начавшаяся в баре Naiiv в Тарту, охватила уже восемь человек, подтвердила медиасоветник Департамента здоровья Эйке Кингсепп.

В числе заболевших люди из Тарту и других городов Эстонии, а также, по крайней мере, один финн. Двое зараженных — сотрудники клиники Тартуского университета, о которых сообщалось в прошлую пятницу, передает Tartu Postimees.

Всего в Клинике Тартуского университета три работника, которые заразились коронавирусом. По данным на сегодняшний день, больше никто в этом медицинском учреждении не заболел.

При возникновении симптомов заболевания Департамент здоровья направляет на сдачу анализа на коронавирус тех, кто был в близком контакте с заразившимися в ночном клубе Vabank и Naiiv. При отказе делать тест к человеку относятся как к зараженному.

По данным Департамента здоровья, вспышка в Naiiv развилась из-за другой вспышки, начавшейся 18 июля в ночном клубе Vabank. К настоящему моменту в так называемую Vabank-вспышку попали 35 человек, а в Naiiv-вспышку — восемь человек.

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