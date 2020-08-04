В больнице из-за коронавируса уже восемь человек
По данным Департамента здоровья, к полудню в Эстонии в больничном лечении нуждались восемь пациентом с COVID-19.
Еще утром департаментом сообщалось о четырех больных в больнице, но к обеду число выросло. По новым данным, один из пациентов подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Среди больных в больнице и двое иностранных моряков торгового судна, накануне прибывшего в Силламяэ, сообщает Rus.ERR.
По словам пресс-секретаря Департамента здоровья, самочувствие обоих было таким, что они нуждались в госпитализации.
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