Вт, 4.08.2020
На фоне информации о намерении лишить государственной поддержки детей-инвалидов новость о сумме оклада директора департамента выглядит особенно цинично. Вячеслав Иванов

В больнице из-за коронавируса уже восемь человек
Среди них двое моряков прибывшего в Силламяэ торгового судна

Коронавирус. Фото иллюстративное.

ФОТО: Tairo Lutter

По данным Департамента здоровья, к полудню в Эстонии в больничном лечении нуждались восемь пациентом с COVID-19. 

Еще утром департаментом сообщалось о четырех больных в больнице, но к обеду число выросло. По новым данным, один из пациентов подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Среди больных в больнице и двое иностранных моряков торгового судна, накануне прибывшего в Силламяэ, сообщает Rus.ERR.

По словам пресс-секретаря Департамента здоровья, самочувствие обоих было таким, что они нуждались в госпитализации.

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