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Спортивный арбитраж в Лозанне отложил решение по делу российских биатлонисток

Биатлон. Иллюстративное фото.

ФОТО: Alexey Filippov/Sputnik

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отложил решение по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной на конец августа - начало сентября. Ранее ожидалось, что арбитраж огласит вердикт в середине июля, пишет Newsru.

"Мы получили официальное уведомление от CAS, срок рассмотрения дела снова был продлен. Соответственно, сейчас мы ожидаем решение суда в конце августа - начале сентября. Мотивация в таких случаях обычно не дается. Мы исходим из того, что это сложные дела, арбитры работают, поэтому было сделано дополнительное продление", - сообщил РИА Новости адвокат спортсменок Алексей Панич.

"В теории они могут продлить и на более поздний срок. Но мы надеемся, что далее CAS продлевать сроки рассмотрения дела не будет, и решение мы увидим в начале сентября", - добавил защитник.

Спортсменки, которые уже завершили профессиональную карьеру, оспаривают решение Международного олимпийского комитета (МОК) о пожизненном отстранении от участия в Олимпиадах и аннулировании результатов на Играх в Сочи за нарушение антидопинговых правил. Обвинения в их адрес основаны на показаниях бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

Апелляцию на это решение биатлонистки подали больше двух лет назад, однако рассмотрение дел затягивалось.

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