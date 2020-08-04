Под Псковом разлилось 10 тонн мазута

В распространенном накануне вечером заявлении ведомства отмечается, что в ликвидации последствий аварии участвуют шесть человек и одна единица техники.

В свою очередь, в пресс-службе прокуратуры Псковской области заявили о начале проверки по факту разлива топочного мазута в поселке Середка. "При наличии оснований по результатам проведения проверки будет принят комплекс мер прокурорского реагирования", - указал собеседник агентсва ТАСС.

Цепочка техногенных катастроф в России

Это не первая техногенная катастрофа в России за последние недели. В частности, 13 июля произошел разлив нефтепродуктов в труднодоступной местности в Комсомольском районе Хабаровского края в результате разгерметизации нефтепровода. Смесь углеводородов, объем которой не называется, попала в озеро Голое.