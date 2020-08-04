В Швеции застрелили 12-летнюю девочку, выгуливавшую собаку

2 августа в 03:30 по местному времени в полицейский отдел Ботчюрки поступило сообщение о громких хлопках возле заправочной станции рядом с трассой E4. На месте полицейские обнаружили 12-летюю девочку с пулевыми ранениями. Пострадавшая была доставлена в больницу на машине скорой помощи, но ее жизнь не удалось спасти. К настоящему моменту установлено, что девочка выгуливала собаку.

Издание Aftonbladet сообщает, что близкие и друзья девочки принесли цветы на место трагических событий.

По словам местных жителей, в последнее время в этом регионе наблюдается разгул преступных группировок, но полиция до сих пор не смогла совладать с ними.

По сообщению шведских стражей правопорядка, в настоящее время выясняется, могла ли девочка стать случайной жертвой в результате выяснения отношений между преступными группировками. За последнюю неделю в данном регионе было зафиксировано еще три случая стрельбы.

По данным следствия, на записи с камер видеонаблюдения был замечен белый фургон, водитель которого мог быть свидетелем произошедшего. В настоящее время он объявлен в розыск.

Убийство 12-летней девочки взбудоражило всю Швецию, так как и представители средств массовой информации, и общественность не могут смириться с фактом, что в стране участились убийства, не имеющие отношения к криминальной среде, то есть когда пострадавший или жертва не замешаны в совершении каких-либо преступлений, а их смерть или увечье стали результатом стечения обстоятельств.