Сколько придется платить банку, если проценты по кредитам возрастут

Наиболее распространенный – это еврибор за 6 месяцев. На сегодняшний день его величина составляет -0,4%, однако для обычного потребителя это означает ноль. В июне средняя маржа выданных эстонскими банками жилищных кредитов составляла 2,6% в год. Если маржа обычно остается одинаковой на всем протяжении периода кредитного договора, то колебания еврибора, как правило, приходится оплачивать заемщикам (бывают и исключения). Стоит помнить о том, что еврибор не всегда был негативным, и ответственный заемщик продумывает также сценарии, при которых еврибор может резко подняться.

«Как в 2000, так и в 2008 году еврибор превысил порог 5%, поэтому на всякий случай следует учитывать и такие возможные изменения, – сказал член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман. – В связи с этим мы составили таблицу, в которой приведены два самых обычных периода договора жилищного кредита с нынешней средней маржой (2,6%), а также с тремя ставками еврибора, которые составляют 0%, 2,5% и 5%. В качестве суммы кредита мы взяли 100 000 евро. Если сумма сократится в 2 раза, то ровно в два раза сократится и месячный платеж и наоборот», – объяснил Сооман. – Как видно, только лишь повышение одного еврибора до 5 процентов повлияло бы на размер возвратного платежа по кредиту в зависимости от указанных периодов договоров на 52–76 процентов, и к этому каждый заемщик должен быть готов», – добавил он.