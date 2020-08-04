Полиция начала производство в отношении нарушивших самоизоляцию украинцев

На прошлом деле Департамент полиции и погранохраны сообщил, что прибывшие 21 июля в Эстонию из Украины работники нарушили правила самоизоляции, теперь же в отношении нарушителей начато административное производство, пишет Postimees.
В ходе рейда полицейских и чиновников Департамента здоровья 30 июля было установлено, что различным образом режим самоизоляции нарушили в 46-и случаях, также возникло полозрение, что 17 человек работают во время карантина. Некоторые также ходили за грибами.
Поскольку одним из условий прибытия в Эстонию украинцев было обязательство со стороны работодателей обеспечить выполнение самоизоляции, то в отношении нарушителей начато административное производство. «Дело возбуждено для того, чтобы признать недействительным основание несоблюдающих карантин украинцев находиться в Эстонии. После того, как основание будет признано недействительным, они должны будут покинуть Эстонию», сказал заместитель гендиректора Департамента полиции и погранохраны Эгерт Беличев.
По словам председателя правления Сельскохозяйственной-торговой палаты Роомета Сырмуса, несомненно, не все фермеры являются идеальными работодателями.
«В последние месяцы мы оказались под пристальным вниманием не только СМИ, но и чиновников госаппарата, - сказал Сырмус. - С одной стороны это понятно, но с другой - ситуация чрезвычайно противоречива и сложна во многих секторах бизнеса. Сельское хозяйство не является исключением. Конечно, мы хотим, чтобы со всеми работниками нашего сектора обращались очень хорошо и в соответствии с законами ЭР».
Сырмус добавил, что палате на данный момент пока неизвестно обо всех деталях нарушений, поэтому делать пока выводы рано.
Он убежден, что бОльшая часть работников сельского хозяйства - честные, ответственные и лояльные государству люди. «В качестве напоминания мы отослали работодателям руководство Департамента здоровья с объяснением ситуации и требованиями дважды - до состоявшего рейса и после, 22 июля», - добавил Сырмус.