Полиция начала производство в отношении нарушивших самоизоляцию украинцев

В ходе рейда полицейских и чиновников Департамента здоровья 30 июля было установлено, что различным образом режим самоизоляции нарушили в 46-и случаях, также возникло полозрение, что 17 человек работают во время карантина. Некоторые также ходили за грибами.

Поскольку одним из условий прибытия в Эстонию украинцев было обязательство со стороны работодателей обеспечить выполнение самоизоляции, то в отношении нарушителей начато административное производство. «Дело возбуждено для того, чтобы признать недействительным основание несоблюдающих карантин украинцев находиться в Эстонии. После того, как основание будет признано недействительным, они должны будут покинуть Эстонию», сказал заместитель гендиректора Департамента полиции и погранохраны Эгерт Беличев.

Председателя правления Сельскохозяйственной-торговой палаты Роомет Сырмус ФОТО: Eero Vabamaegi/scanpix/Pm

По словам председателя правления Сельскохозяйственной-торговой палаты Роомета Сырмуса, несомненно, не все фермеры являются идеальными работодателями.

«В последние месяцы мы оказались под пристальным вниманием не только СМИ, но и чиновников госаппарата, - сказал Сырмус. - С одной стороны это понятно, но с другой - ситуация чрезвычайно противоречива и сложна во многих секторах бизнеса. Сельское хозяйство не является исключением. Конечно, мы хотим, чтобы со всеми работниками нашего сектора обращались очень хорошо и в соответствии с законами ЭР».

Сырмус добавил, что палате на данный момент пока неизвестно обо всех деталях нарушений, поэтому делать пока выводы рано.