Дмитрий Борохов и Алайн Аун: когда владелец квартиры хочет найти эстоноязычного арендатора

- Страхи и предубеждения играют роль на рынке аренды
- Проблемы связаны не с расой и полом, а с конкретным человеком
- Лучше не отталкивать незнакомое, а быть гибче
Очень часто причиной для страхов становится неизвестность. Ребенок боится темной комнаты, потому что не видит, что в ней находится. Взрослый человек боится людей другой национальности, поскольку они могут принести с собой неприятности и угрожать безопасности, пишут в Postimees Дмитрий Борохов и Алайн Аун из агентства по недвижимости Rendin.
К сожалению, рынок арендного жилья – это бизнес, где правят страхи и предубеждения. Причины понятны: заключается долгосрочный договор с совершенно незнакомым человеком; собственник дает право арендатору использовать свое ценное имущество; а наличие безопасного жилья у арендатора зависит от другого человека – арендодателя.
Естественно, что владелец хочет найти такого арендатора, чью речь он понимает; того, кто внушает доверие. Мы все сопереживаем тому, что происходит в США, однако давайте будем честны, кому бы мы предпочли сдать в аренду свою квартиру: плохо говорящему по-английски студенту родом из Нигерии или же местному студенту?
На веб-платформе любой желающий может связаться с маклером или владельцем для заключения договора. Недавно этой возможностью воспользовался некто Дмитрий. Маклер, однако, сообщил, что на его запрос не ответит, поскольку «владелец хотел бы эстоноязычного арендатора».
В нашей команде мы долго обсуждали разные причины, почему это предложение кому-то показалось неподобающим. Мы нашли две основные причины. Во-первых, это признак сомнительной трудовой этики, а во-вторых, это свидетельствует об ограничениях в обществе, о его закрытости.
В нашем обществе много предубеждений, о существовании которых все знают, но открыто их никто не озвучивает. Некоторые примеры: эстонец не будет жить в Ласнамяэ; русские более шумные, чем эстонцы; женщины - более аккуратные арендаторы и т. д.
Мы часто сталкиваемся с подобными стереотипами, однако их тяжело искоренить. В случае дискриминации на основе определенного предубеждения можно обратиться в суд. Например, если работодатель говорит, что платит за одну и ту же работу больше мужчине, чем женщине, потому что первому нужно кормить семью, тогда это весомый повод обратиться в суд.
С дискриминацией на рынке арендного жилья дело обстоит не так просто, потому что никто не может заставить владельца пригласить к себе в дом того или иного человека. Если он предпочитает выбрать в качестве арендатора человека своей национальности, тогда это его личный выбор. Однако если профессионал, работающей на рынке арендного жилья, спокойно признает, что он основывается в своем выборе на национальной принадлежности, тогда речь идет не о простом предубеждении, а об ограничении возможностей.
Вторая проблема носит более общий характер и затрагивает общество в целом. Конституция Эстонии гласит, что Эстонская Республика «призвана обеспечить сохранность эстонской нации, языка и культуры во все времена». Эффективно ли в таком случае вытеснять из общества людей из другого культурного пространства?
Если в нашем обществе не гарантированы равные возможности для людей с другим происхождением, значит ли это, что они уедут? Предшествующий опыт показывает, что нет. Это скорее их объединит, и при любой возможности они будут оказывать сопротивление. Ведь до тех пор, пока не будет равного обращения, мы тоже будем для них чужими, а не своими.
Ежедневная практика показывает, что проблемы не обходят стороной ни нации, ни расы, ни пол, и даже – какой сюрприз! – материальный достаток не застрахует от неурядиц. Проблемы обходят стороной конкретных людей.
Нет гарантий, что обеспеченный человек будет прилежно платить арендную плату; и человек, работающий за меньшую зарплату и с трудом сводящий концы с концами, не обязательно окажется плохим арендатором. Понимающие друг друга люди могут общаться на разных языках как на родном, в то время как недопонимание и ссоры могут возникнуть между людьми с эстонским родным языком, которые общаются друг с другом на нем же.
Страх перед другим и неизвестным сопутствует нам с древних времен. Тогда, бродя в темном лесу с каменным топором, совершенно нормально было реагировать на каждую тень или шорох листьев. Однако времена изменились больше, чем мы сами. Другой язык, культура и цвет кожи вызывают во многих из нас чувство опасности и заставляют принять защитную позицию, независимо от того, есть ли для этого весомая причина. Как правило, ее нет.
Уважаемый маклер, возможно, и вы с владельцем квартиры сможете преодолеть свой страх перед русскоговорящим Дмитрием. Это несложно, нужно лишь немного постараться. Менять мир в лучшую сторону своими же поступками – это не только приятно, но и разумно.
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