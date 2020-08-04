Дмитрий Борохов и Алайн Аун: когда владелец квартиры хочет найти эстоноязычного арендатора

К сожалению, рынок арендного жилья – это бизнес, где правят страхи и предубеждения. Причины понятны: заключается долгосрочный договор с совершенно незнакомым человеком; собственник дает право арендатору использовать свое ценное имущество; а наличие безопасного жилья у арендатора зависит от другого человека – арендодателя.

Естественно, что владелец хочет найти такого арендатора, чью речь он понимает; того, кто внушает доверие. Мы все сопереживаем тому, что происходит в США, однако давайте будем честны, кому бы мы предпочли сдать в аренду свою квартиру: плохо говорящему по-английски студенту родом из Нигерии или же местному студенту?

На веб-платформе любой желающий может связаться с маклером или владельцем для заключения договора. Недавно этой возможностью воспользовался некто Дмитрий. Маклер, однако, сообщил, что на его запрос не ответит, поскольку «владелец хотел бы эстоноязычного арендатора».

В нашей команде мы долго обсуждали разные причины, почему это предложение кому-то показалось неподобающим. Мы нашли две основные причины. Во-первых, это признак сомнительной трудовой этики, а во-вторых, это свидетельствует об ограничениях в обществе, о его закрытости.

В нашем обществе много предубеждений, о существовании которых все знают, но открыто их никто не озвучивает. Некоторые примеры: эстонец не будет жить в Ласнамяэ; русские более шумные, чем эстонцы; женщины - более аккуратные арендаторы и т. д.

Мы часто сталкиваемся с подобными стереотипами, однако их тяжело искоренить. В случае дискриминации на основе определенного предубеждения можно обратиться в суд. Например, если работодатель говорит, что платит за одну и ту же работу больше мужчине, чем женщине, потому что первому нужно кормить семью, тогда это весомый повод обратиться в суд.

С дискриминацией на рынке арендного жилья дело обстоит не так просто, потому что никто не может заставить владельца пригласить к себе в дом того или иного человека. Если он предпочитает выбрать в качестве арендатора человека своей национальности, тогда это его личный выбор. Однако если профессионал, работающей на рынке арендного жилья, спокойно признает, что он основывается в своем выборе на национальной принадлежности, тогда речь идет не о простом предубеждении, а об ограничении возможностей.

Вторая проблема носит более общий характер и затрагивает общество в целом. Конституция Эстонии гласит, что Эстонская Республика «призвана обеспечить сохранность эстонской нации, языка и культуры во все времена». Эффективно ли в таком случае вытеснять из общества людей из другого культурного пространства?