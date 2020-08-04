Вт, 4.08.2020
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Тартуских болельщиков не пустят на матчи мужской сборной Эстонии по волейболу

Сборная Эстонии по волейболу.

ФОТО: Eesti Võrkpalli Liit

Мужская сборная Эстонии по волейболу на этой неделе проведет в Тарту и Выру три контрольных матча против национальной команды Латвии, но из-за коронавируса тартуские поединки пройдут за закрытыми дверями, пишет Rus.ERR.

Сборные Эстонии и Латвии сыграют друг против друга 6, 7 и 8 августа. Первая из встреч пройдет в Выруском спортивном холле и начнется в 18:00, и на эту игру болельщиков пустят, но дудки просят оставить дома. Департамент здоровья считает, что они могут способствовать распространению инфекции.

Поединки 7 и 8 августа пройдут в спортивном холле Тартуского университета, но на эти матчки болельщиков не пустят, а тем, кто уже купил билет, организаторы обещают вернуть деньги в течение семи дней.

Сборная Эстонии как одна из организаторов финального турнира первенства континента от участия в квалификации освобождена, а потому этим летом проводит только контрольные матчи.

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