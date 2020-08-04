Картина дня: находчивый юрист, анатомия убийства и доктрина Аллика

Коронавирус обнаружен у 11 жителей Эстонии

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 645 тестов на COVID-19, вызванный вирусом SARS-CoV-2, 11 проб дали положительный результат. Читать далее...

В больнице из-за коронавируса уже восемь человек

По данным Департамента здоровья, к полудню в Эстонии в больничном лечении нуждались восемь пациентом с COVID-19. Читать далее...

Эстонский юрист нашел новый способ выселения должников из квартиры: законно ли это?

Должники, еще и нежелающие съезжать из арендованной квартиры, — кошмар любого арендодателя. Такие случаи — увы, не миф, а на выселение недобросовестных арендаторов могут уйти месяцы. Юрист Андрей Вестеринен, владелец бюро Vesterinen Partnerid OÜ заявляет, что нашел новый, законный способ выселения должников всего примерно за четыре часа, однако всё ли так гладко и законно?

Рейнсалу: принятие доктрины Аллика – это предательство народов

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу («Отечество») рассказал Postimees, как появилась идея нанять американское адвокатское бюро для представления интересов Эстонии в расследовании дела об отмывании денег, которую реализовал министр финансов Мартин Хельме, об отношениях с Финляндией и недавнем выступлении социал-демократа Яака Аллика, призвавшего к дружеским отношениями с Россией. Читать далее...

Графики 〉 Сравните ситуацию с коронавирусом и карантином в Эстонии и Европе

Смотрите на карте Европы, по возвращении из каких стран необходимо остаться на две недели в самоизоляции.

Анатомия одного убийства: пенсионер убил соседа и похоронил его за магазином

Какой могла бы быть расплата за кражу? Явно не удар ножом в живот и могила в канаве, которые летом 2018 года посчитал достойным наказанием 70-летний пенсионер из Харьюмаа Виктор Коваленко для своего соседа по квартире Вамболы. Читать далее...

В Швеции застрелили 12-летнюю девочку, выгуливавшую собаку

В ночь на 2 августа в Норсборге (Ботчюрка), расположенном недалеко от Стокгольма, было совершено убийство 12-летней девочки, которая была застрелена неизвестными возле заправочной станции, пишет Postimees со ссылкой на шведские СМИ.

Рейн Руутсоо: действительно ли мы задираем Россию?

Профессор-эмеритус Таллиннского университета Рейн Руутсоо критикует в Postimees мнение Яака Аллика «Piiritarast üle vaadates», в котором последний рекомендует изменить курс в отношениях Эстонии и России. Читать далее...

Активность сделок с квартирами восстановилась, а вот цены на квартиры - упали

По предварительным данным Земельного департамента, в июле в Эстонии было заключено на 18 процентов больше сделок купли-продажи, чем в предыдущем месяце. В то же время средняя цена квадратного метра проданных квартир снизилась, по сравнению с июнем, на 4 процента, составив в июле 1311 евро. Читать далее...

По сравнению с апрелем число вакансий в некоторых отраслях утроилось

Как показывает статистика портала поиска работы CVKeskus.ee, в июле работодатели опубликовали на 83% больше предложений о работе по сравнению с периодом наибольшего спада во время коронакризиса. Читать далее...

Отказ Швеции от карантина обернулся для ЕС рекордно низким падением экономических показателей

Опрошенные агентством Bloomberg аналитики считают, что шведская экономика в целом выиграла от решения правительства этой страны отказаться от жесткого карантина во время пандемии коронавируса. Об этом говорится в прогнозе, опубликованном накануне выхода официальных данных по макроэкономическим показателям. Читать далее...

Дмитрий Борохов и Алайн Аун: когда владелец квартиры хочет найти эстоноязычного арендатора

Очень часто причиной для страхов становится неизвестность. Ребенок боится темной комнаты, потому что не видит, что в ней находится. Взрослый человек боится людей другой национальности, поскольку они могут принести с собой неприятности и угрожать безопасности, пишут в Postimees Дмитрий Борохов и Алайн Аун из агентства по недвижимости Rendin. Читать далее...