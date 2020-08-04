Картина дня: выселение должников, потоп на Рейди-теэ, пенсионер убил соседа и лагерь хиппи

Сегодня в полицию поступило сообщение о съехавшем в кювет в Хаабенеэме в Харьюмаа автомобиле Lexus, за рулем которого был найден спящий мужчина. Читать дальше...

ГАЛЕРЕЯ 〉 На шоссе Таллинн-Нарва перевернулась BMW: за рулем был неопытный водитель

Сегодня вечером на шоссе Таллинн-Нарва недалеко от Ааспере произошло дорожно-транспортное происшествие: автомобиль BMW, за рулем которого находился начинающий водитель, потерял управление, совершил боковое скольжение, а затем перевернулся на крышу. Читать дальше...

В Швеции застрелили 12-летнюю девочку, выгуливавшую собаку

В ночь на 2 августа в Норсборге (Ботчюрка), расположенном недалеко от Стокгольма, было совершено убийство 12-летней девочки, которая была застрелена неизвестными возле заправочной станции, пишет Postimees со ссылкой на шведские СМИ.

ФОТО И ВИДЕО 〉 Мощнейший взрыв прогремел в столице Ливана, сотни человек пострадали

Сильнейший взрыв сотряс ливанскую столицу Бейрут. Очевидцы засняли на видео сильную взрывную волну и поднимающееся к небу облако дыма. Читать дальше...

Рейн Руутсоо: действительно ли мы задираем Россию?

Профессор-эмеритус Таллиннского университета Рейн Руутсоо критикует в Postimees мнение Яака Аллика «Piiritarast üle vaadates», в котором последний рекомендует изменить курс в отношениях Эстонии и России. Читать далее...

Торговля летним урожаем на рынках набрала обороты

В начале августа наступает лучшее время для покупки сельскохозяйственной и садовой продукции на рынке. Подходит к концу разве что сезон местной клубники, все остальное на рынке Нымме в воскресенье было в изобилии. Читать дальше...

ФОТО И ВИДЕО 〉 Многострадальному лагерю хиппи снова придется переехать

Разбитый на окраине Тахева у озера Эссемяэ лагерь хиппи во вторник утром начал переезд в предложенное Государственным центром управления лесами (RMK) новое место у реки Койва на эстонско-латвийской границе. Этот переезд был согласован после того, как Инспекция по охране окружающей среды сделала лагерю устное предписание. Читать дальше...

Активность сделок с квартирами восстановилась, а вот цены на квартиры - упали

По предварительным данным Земельного департамента, в июле в Эстонии было заключено на 18 процентов больше сделок купли-продажи, чем в предыдущем месяце. В то же время средняя цена квадратного метра проданных квартир снизилась, по сравнению с июнем, на 4 процента, составив в июле 1311 евро. Читать далее...

По сравнению с апрелем число вакансий в некоторых отраслях утроилось

Как показывает статистика портала поиска работы CVKeskus.ee, в июле работодатели опубликовали на 83% больше предложений о работе по сравнению с периодом наибольшего спада во время коронакризиса. Читать далее...

Отказ Швеции от карантина обернулся для ЕС рекордно низким падением экономических показателей

Опрошенные агентством Bloomberg аналитики считают, что шведская экономика в целом выиграла от решения правительства этой страны отказаться от жесткого карантина во время пандемии коронавируса. Об этом говорится в прогнозе, опубликованном накануне выхода официальных данных по макроэкономическим показателям. Читать далее...

Дмитрий Борохов и Алайн Аун: когда владелец квартиры хочет найти эстоноязычного арендатора

Очень часто причиной для страхов становится неизвестность. Ребенок боится темной комнаты, потому что не видит, что в ней находится. Взрослый человек боится людей другой национальности, поскольку они могут принести с собой неприятности и угрожать безопасности, пишут в Postimees Дмитрий Борохов и Алайн Аун из агентства по недвижимости Rendin. Читать далее...