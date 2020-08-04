Венгры и французы не стали бы протягивать Эстонии руку помощи в кризис

В опубликованном вчера опросе приняли участие 21 000 человек из Дании, Финляндии, Франции, Греции, Венгрии, Италии, Литвы, Нидерландов, Польши, Румынии, Испании, Швеции и Великобритании.

Среди многих других тем были рассмотрены следующие:

Граждане каких стран ЕС пришли бы на помощь в случае какого-либо кризиса?

Тех, кто поддержал бы приход Эстонии на помощь в Европейском Союзе на 23% больше, чем тех, кто выступает против нее. Противники эстонской помощи преобладают во Франции (на 9% больше, чем тех, кто поддерживает помощь) и в Венгрии (на 4%). Италия считается страной ЕС в максимальной степени достойной помощи (30%), за ней следуют Испания и Португалия, за которыми следуют другие страны Южной Европы, причем Финляндия является единственной страной, граждане которой не поддерживают помощь Италии. Эстония является шестой в этом списке. В целом, страны южной и восточной Европы чаще помогают друг другу, чем страны центральной и западной Европы.

В случае каких кризисов оправданно идти на помощь другим странам?

Наиболее часто упоминались стихийные бедствия, кризисы в области здравоохранения и военные нападения. Однако, в случае долгового кризиса, а также кризиса безработицы и беженцев, например, помощь другим странам не поддерживается.

Предпочитают ли европейцы жить в готовой прийти на защиту Европе, которая оберегает свой образ жизни и благосостояние от внешних и внутренних угроз; в глобальной Европе, которая берет на себя инициативу по климату, миру и правам человека, или в рыночной Европе, которая занимается главным образом экономическими вопросами. Будут ли граждане в подавляющем большинстве поддерживать защитную политику Европы?

Готовая к защите Европа была самым популярным выбором в десяти из 14 опрошенных стран, причем в Греции эту концепцию поддержали 57% респондентов. Идея глобальной Европы превалировала в Швеции (42%), Великобритании (40%), Дании (37%) и Германии (37%).

В каких областях ЕС должен взять на себе еще более активную роль?