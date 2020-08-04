Начался второй этап строительства жилого района с энергосберегающими домами класса А

В Саку начался новый этап строительства жилого района Uusmäe, передает Kodustiil со ссылкой на kinnisvaraportaal City24.
Начался второй этап строительства жилого района Uusmäe в Саку. Третий по счету четырехэтажный дом будет сдан во второй половине следующего года.
Член правления Saku Korterid OÜ Пеэтер Оя отмечает, что, несмотря на распространение коронавируса, весной компания продала в жилом районе Uusmäe несколько квартир, что придало ей смелости приступить к работе над следующим этапом.
«В то время как некоторые разработчики недвижимости жаловались на отсутствие сделок купли-продажи, в Uusmäe во время чрезвычайной ситуации продажи шли своим чередом», - подтвердил Пеэтер Оя.
Четырехэтажное здание, расположенное по адресу Уусмяэ пыйк, 3, насчитывает 25 квартир, большинство из которых трех- и четырехкомнатные. Новый энергосберегающий дом класса A спроектирован архитектурной фирмой Kadarik Tüür Arhitektid OÜ.