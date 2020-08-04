Начался второй этап строительства жилого района с энергосберегающими домами класса А

Начался второй этап строительства жилого района Uusmäe в Саку. Третий по счету четырехэтажный дом будет сдан во второй половине следующего года.

Член правления Saku Korterid OÜ Пеэтер Оя отмечает, что, несмотря на распространение коронавируса, весной компания продала в жилом районе Uusmäe несколько квартир, что придало ей смелости приступить к работе над следующим этапом.

«В то время как некоторые разработчики недвижимости жаловались на отсутствие сделок купли-продажи, в Uusmäe во время чрезвычайной ситуации продажи шли своим чередом», - подтвердил Пеэтер Оя.