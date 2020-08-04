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Начался второй этап строительства жилого района с энергосберегающими домами класса А

Sakus Uusmäe elamurajoon.

ФОТО: City24

В Саку начался новый этап строительства жилого района Uusmäe, передает Kodustiil со ссылкой на  kinnisvaraportaal City24

Начался второй этап строительства жилого района Uusmäe в Саку. Третий по счету четырехэтажный дом будет сдан во второй половине следующего года.

Член правления Saku Korterid OÜ Пеэтер Оя отмечает, что, несмотря на распространение коронавируса, весной компания продала  в жилом районе Uusmäe несколько квартир, что придало ей смелости приступить к работе над следующим этапом. 

«В то время как некоторые разработчики недвижимости жаловались на отсутствие сделок купли-продажи, в Uusmäe во время чрезвычайной ситуации продажи шли своим чередом», - подтвердил Пеэтер Оя.

Четырехэтажное здание, расположенное по адресу Уусмяэ пыйк, 3, насчитывает 25 квартир, большинство из которых трех- и четырехкомнатные. Новый энергосберегающий дом класса A спроектирован архитектурной фирмой Kadarik Tüür Arhitektid OÜ.

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