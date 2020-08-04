Площадь Вабадузе - одно из самых популярных мест времяпрепровождения в столице, в том числе и для скейтбордистов. Однако до сих пор излюбленное место молодежи не предлагало им подходящих условий для хобби. В сотрудничестве с мобильными молодежными работниками, которые ежедневно взаимодействуют с целевой группой, мы искали решение, подходящее молодежи и гармонично вписывающееся в композицию центральной площади. В результате обсуждений стало понятно, что молодежь наиболее заинтересована в установке на площади универсальных рамп», - сообщила Ану Аус, исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн.

На площади Вабадузе установили рампы для скейтбординга. ФОТО: Управа Кесклинн

Управа Кесклинна приобрела комплекты маленьких рамп, состоящие из трех элементов, и организовала их установку на краю площади Вабадузе со стороны парковки бульвара Каарли. Там молодые люди смогут оттачивать свои навыки, не мешая другим посетителям площади. В данном случае мы имеем дело с легко переносимыми рампами Trix, которые особенно хороши для начинающих скейтбордистов. Рампы также достаточно надёжны для общественного пользования.