Торговля летним урожаем на рынках набрала обороты

В начале августа наступает лучшее время для покупки сельскохозяйственной и садовой продукции на рынке. Подходит к концу разве что сезон местной клубники, все остальное на рынке Нымме в воскресенье было в изобилии, пишет Postimees.
Мерлийне и Марика торговали на рынке малиной, последняя работает на рынке уже 25 лет. "Не у всех пальцы годятся, чтобы собирать малину. Ее нужно собирать аккуратно и нежно", - пояснила Марика.
Пришедших на рынок покупателей в основном интересовали ягоды, арбузы, помидоры и грибы.
Килограмм лисичек можно было купить за десять евро, цена на рыжики и маслята достигла 30 евро за килограмм. Цена на клубнику составляла от трех до шести евро, цена на малину - от восьми до десяти.
Рауль, который предлагал на продажу урожай из своего домашнего сада, признался, что ходит торговать, чтобы избежать одиночества. По словам Рауля, в хорошие дни его доход составляет около 50 евро.
Гулял между рыночными прилавками и Арво Пярт. Когда его спросили, какие товары он купил, композитор открыл сумку, показал ее содержимое и радостно сказал: «Но это секрет!»