Торговля летним урожаем на рынках набрала обороты

Мерлийне и Марика торговали на рынке малиной, последняя работает на рынке уже 25 лет. "Не у всех пальцы годятся, чтобы собирать малину. Ее нужно собирать аккуратно и нежно", - пояснила Марика.

Продавцы малины Мерлийне и Марика. ФОТО: Eero Vabamägi

Пришедших на рынок покупателей в основном интересовали ягоды, арбузы, помидоры и грибы.

Килограмм лисичек можно было купить за десять евро, цена на рыжики и маслята достигла 30 евро за килограмм. Цена на клубнику составляла от трех до шести евро, цена на малину - от восьми до десяти.

Рауль, который предлагал на продажу урожай из своего домашнего сада, признался, что ходит торговать, чтобы избежать одиночества. По словам Рауля, в хорошие дни его доход составляет около 50 евро.

Продавец Рауль/ ФОТО: Eero Vabamägi