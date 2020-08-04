Торговля летним урожаем на рынках набрала полные обороты

Мерлийне и Марика торговали на рынке малиной, последняя работает на рынке уже 25 лет. "Не у всех пальцы годятся, чтобы собирать малину. Ее нужно аккуратно собирать нежно", - пояснила Марика.

Продавцы малины Мерлийне и Марика ФОТО: Eero Vabamägi

Пришедших на рынок покупателей в основном интересовали ягоды, арбузы, помидоры и грибы.

Килограмм лисичек можно было купить за десять евро, цена на рыжики и маслята достигла 30 евро за килограмм. Цена на клубнику составляла от трех до шести евро, цена на малину обычно составляла от восьми до десяти евро.

Рауль, который предлагал на продажу урожай из своего домашнего сада, признался, что ходит торговать, чтобы избежать одиночества. По словам Рауля, в хорошие дни его доход составляет около 50 евро.

Продавец Рауль ФОТО: Eero Vabamägi