Торговля летним урожаем на рынках набрала полные обороты

В начале августа наступает лучшее время для покупки сельскохозяйственной и садовой продукции на рынке. Подходит к концу разве что сезон местной клубники, все остальное на рынке Нымме в воскресенье было в изобилии, пишет Postimees.
Мерлийне и Марика торговали на рынке малиной, последняя работает на рынке уже 25 лет. "Не у всех пальцы годятся, чтобы собирать малину. Ее нужно аккуратно собирать нежно", - пояснила Марика.
Пришедших на рынок покупателей в основном интересовали ягоды, арбузы, помидоры и грибы.
Килограмм лисичек можно было купить за десять евро, цена на рыжики и маслята достигла 30 евро за килограмм. Цена на клубнику составляла от трех до шести евро, цена на малину обычно составляла от восьми до десяти евро.
Рауль, который предлагал на продажу урожай из своего домашнего сада, признался, что ходит торговать, чтобы избежать одиночества. По словам Рауля, в хорошие дни его доход составляет около 50 евро.
Гулял между рыночными прилавками и Арво Пярт. Когда его спросили, какие товары он купил, композитор открыл сумку, показал ее содержимое и радостно сказал: «Но это секрет!»