Аптекари: спрос на маски и дезинфицирующие средства вырос

По словам провизора аптеки в торговом центре Krooni в Раквере Айме Тедер, масок стали покупать больше, а дезинфицирующих средств еще больше. «Данные статистики вызвали панику», - объясняет Тедер.

По словам провизора другой аптеки на улице Лиллеору Тийны Компус, интерес людей действительно вырос, когда начала расти заболеваемость. По ее словам, пока что продажи дезинфицирующих средств не выросли, но интерес чувствуется. «О них спрашивают чаще, чем о масках, спрашивают, стоит ли покупать и какие», - комментирует Компус. Аптекарь убеждена, что беспокоится о дефиците не стоит.

«Кризиса масок и средств защиты не будет. На складе большие запасы, мы готовы ко второй волне коронавируса. Это уже не будет неожиданностью», - добавила Компус.