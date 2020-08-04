В Ласнамяэ объявлен конкурс на создание суперграфики

«Суперграфикой называется легальное уличное искусство, которое, в отличие от граффити, согласовано с владельцем недвижимости и делает внешний вид здания привлекательным. Именно в Ласнамяэ, на стенах бетонного тоннеля в конце Лаагна-теэ в 2013 году по инициативе активной молодежи появилась первая легальная суперграфика. Символично, что конкурс для создания очередного объекта уличного искусства объявляется именно сейчас, когда упомянутый тоннель готовится к сносу. Мы ожидаем, что молодые художники предложат свое видение будущего внешнего вида трансформаторной станции по адресу Калевипоя, 8, которая находится рядом с домом кружков по интересам Lindakivi», - пояснил старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

Конкурс пройдет в несколько этапов: до 14 августа участникам конкурса необходимо прислать свои эскизы рисунков, затем в молодежном центре отберут лучшие работы и представят решение оформления на утверждение городским архитекторам.

Победителям конкурса предоставят право реализовать свой эскиз на трансформаторной подстанции по адресу Калевипоя, 8. Оформление строения пройдет в рамках Дней Ласнамяэ в конце августа. Материалы и инструменты для воплощения идеи финалистам предоставят организаторы.

В конкурсе могут участвовать как простые ребята, так и художники-любители или профессиональные мастера любого возраста. Каждый участник может прислать неограниченное количество вариантов, главное условие - работа должна быть оригинальной задумкой автора. Утвержденные работы будут воплощены в жизнь в сотрудничестве с художниками и местной молодежью. После завершения конкурса будет проведено народное голосование, победители которого получат призы от молодежной организации Shokkin Group и магазина Spekter.