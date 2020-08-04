Александр Лукашенко. ФОТО: Natalia Fedosenko/TASS/ Scanpix

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая за пять дней до президентских выборов с посланием к парламенту и народу, заявил, что задержанные в конце июля под Минском "боевики из ЧВК Вагнера" были направлены из России именно в Белоруссии для дестабилизации обстановки. Лукашенко обвинил некие силы в попытке провести "цветную революцию" и сказал, что у них ничего не выйдет.

Лукашенко почти не вспоминал о своих соперниках по президентской гонке, изредка упрекая "альтернативщиков" в несостоятельности их программ и отсутствии опыта.

Большую часть своей речи он уделил молодежи, призвав не поддаваться на провокации и оценивать происходящее "раскинув мозгами", а не по картинкам и лозунгам из интернета, и еще раз повторил, что Беларусь в XX веке лимит революций и разрушений исчерпала.

Послание повторяет риторику последних полутора месяцев, основной лейтмотив которой - страна должна остаться прежней во главе с Лукашенко, говорят белорусские комментаторы.

9 августа в Белоруссии состоятся президентские выборы - и впервые за долгое время их результат может быть непредсказуемым. После 26 лет правления Александра Лукашенко люди готовы голосовать даже за малоизвестных и не искушенных в политике кандидатов, лишь бы в стране сменилась власть. Лукашенко отвечает силой: арестами и обысками.

Лукашенко во вторник говорил о "безальтернативной роли государства в жизни нации", сказал, что либеральная экономическая модель не справится с экономическим кризисом после пандемии, а "белорусский путь реформ - это терпеливое и вдумчивое совершенствование того, что есть".

"Соцсети и телеграм-каналы наводнились чушью, грязью, бесстыжим, бессовестным враньем. Люди потеряли всякую совесть", - обратился к молодежи белорусский президент, находящийся у власти с 1994 года.

"Я - человек терпеливый, люблю разные точки зрения, - ответил критикам Лукашенко. - Я пришел к этой власти из оппозиции, в меня стреляли, меня избивали, меня ломали, но я не плакался. Я знал, куда я попал. Мы примем любое ваше решение. Только никогда не предавайте. Предательство не прощается даже на небесах. Не готовы - уйдите в сторону. Не путайтесь под ногами - дайте спасти страну. Через год-два мы устаканим эту ситуацию".

О людях из "группы Вагнера"

Лукашенко обвинил Россию в отправке вооруженных групп, пригрозил Москве жестким ответом и высмеял версию событий, предложенную российским МИД. Президент Белоруссии настаивает, что российские наемники планировали "организовать бойню в центре Минска", и пожаловался на "нефтяные разборки" с Москвой, из-за которого бюджет потерял 1,5 миллиард белорусских рублей (около 700 миллионов долларов).

В ночь с 28 на 29 июля в санатории под Минском задержали 32 человека, еще одного - на юге страны; все они - российские граждане. Москва объяснила появление россиян в Минске тем, что задержанные отправлялись транзитом в третью страну и опоздали на рейс. По словам посла России в Белоруссии Дмитрия Мезенцева, россияне собиралсь вылететь из Минска в Стамбул.

"Попытка организовать бойню в центре Минска уже очевидна", - не согласился с российской версией Лукашенко, добавив, что белорусская власть получила "очень опасный и сильный сигнал".

По словам белорусского президента, задержанные на допросах рассказали, что их направили из России именно в Беларусь.

"Команда была - сидеть и ждать", - утверждает Лукашенко.

По его словам, озвученные МИД России версии о перелете наемников в Стамбул смехотворны хотя бы с точки зрения логистики: "А почему не через Северный полюс?". "Прекратите врать! "Не знаем, куда летели". Мы знаем! - воскликнул Лукашенко. - Мы по-человечески относимся к этим ребятам. Поэтому они рассказали все".

"Сегодня мне доложили об еще одном отряде, переброшенном на юг страны, - сказал белорусский президент. - Мы в уборку, напряженную пору должны бегать по лесам их ловить?".

"Что вы творите?" - обратился к неназванным российским структурам Александр Лукашенко и предупредил, что в ответ может "тряхнуть так, что до Владивостока будет слышно".

На белорусском обществе и государстве, по словам Лукашенко, решили отработать технологии "цветных революций". "Не получится!" - заявил белорусский президент. И повторил: "Страну мы никому не отдадим".

"Та же картина мира" - что думают эксперты?

Послание говорит о том, что Лукашенко никак не поменял свои взгляды и по-прежнему уверен, что страна должна остаться прежней во главе с тем же президентом, что и последние 26 лет.

"Лукашенко начал послание с заявления о том, что Беларусь, " хрустальный сосуд" в центре Европы, за который (как за "хрустальный приз") насмерть борются сегодня Россия, Евросоюз, США и Китай. Но и он, Лукашенко, будет бороться, стоять насмерть, и никому, в том числе и народу, этот "сосуд" не отдаст. Вот и вся суть послания, которое на этом можно было бы и закончить", - считает Владимир Некляев, экс-кандидат в президенты на выборах 2010 года.

"Лукашенко совсем не поменял ту картину мира, которая у него сложилась давно и не меняется уже четверть века. Он не хочет признавать, что в обществе есть люди, которые отрицательно относятся к его политике, не согласны с ним, хотят его поменять. Он не только не готов искать с ними какого-то согласия, сотрудничества, он их просто не признает. Он говорит: все, что я делал до сих пор, я делал правильно, и так же буду продолжать. А все, кто против - враги, они собираются развалить, разрушить, разломать страну. И за этими врагами стоят иностранные силы, по мнению Лукашенко. Ну не может ведь белорусский богоносный народ выступать против народного президента!" - говорит эксперт аналитического центра "Стратегия" Валерий Карбалевич.

Янину Мельникову, медиаэксперта и редактора "Зеленого портала", впечатлила фраза президента "Беларусь наша, она любимая, а любимую не отдают".

Только в свете последних событий в Белоруссии, в преддвыборную пору ознаменовавшихся массовыми репрессиями в отношении критиков Лукашенко, Мельникова прочла это так: "Неблагодарная, ты никому, кроме меня, не нужна! Ну куда ты пойдешь? Вокруг - еще хуже. Ты без меня и дня не проживешь! Я тебя - выкормил, вырастил, на ноги поставил. Я тебя уму разуму учу, а ты, как была дурой, так и осталась".

Лукашенко нездоров?

Во Дворец Независимости, где президент Лукашенко выступал с посланием, были приглашены 2 500 человек - депутаты обеих палат парламента, члены правительства, чиновники, представители дипломатического корпуса.

Трансляцию вело белорусское телевидение. Операторы старались убрать камеры, когда Лукашенко вытирал пот с лица; делал он это часто. Примерно через полчаса после начала в речи белорусского президента появилась хрипотца, голос периодически сбивался на фальцет.

Лукашенко говорил полтора часа, хотя в предыдущие годы послание длилось до 4 часов и больше. Закончив речь, Лукашенко быстро покинул трибуну, и несколько минут публика в зале аплодировала пустой сцене.

Неделю назад белорусский президент заявил, что бессимптомно перенес коронавирус.

"Я приношу извинения за свой голос. В последнее время приходится очень много говорить. Но, самое удивительное, вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус. Такое вчера заключение врачи сделали. Бессимптомно", - рассказал Лукашенко 28 июля при посещении войсковой части 3214 внутренних войск МВД.