Garmin заплатила хакерам многомиллионный выкуп за отключение вируса-вымогателя

По данным журналистов, после выплаты выкупа Garmin получила ключ для расшифровки файлов. При этом деньги хакерам были переведены через компанию Arete IR, которая занимается решением подобных ситуаций, передает Newsru.com.

Напомним, проблемы у Garmin возникли 23 июля. В компании заявили о техническом сбое, но сотрудники писали в соцсетях об атаке вируса-вымогателя WastedLocker, в результате которой отключились внутренние сервисы Garmin, колл-центр и остановилось производство устройств компании. Среди прочих прекратил работу сервис Garmin Connect, при помощи которого гаджеты синхронизируют данные о физической активности владельцев. Через несколько дней пользователи устройств сообщили о возобновлении работы Garmin Connect, но на сайте компании до сих пор указано, что сервис может работать с перебоями.

В конце июня в компании Symantec рассказали об особенностях вируса WastedLocker. Он блокирует работу серверов и требует выкуп за их разблокировку в размере от 0,5 до 10 млн долларов. Подтверждены попытки атак на 31 компанию, 8 из них входят в список 500 крупнейших коммерческих компаний США. В числе атакованных значатся 5 производственных, 4 IT-компании и несколько СМИ.

Эксперты считают, что за вирусом WastedLocker стоит российская хакерская группировка Evil Corp. В США объявлены в розыск двое граждан России, обвиняемые в причастности к деятельности этой группировки. Один из них - Максим Якубец, за информацию о котором обещана награда в 5 млн долларов. Утверждается, что он занимался хакерской деятельностью не только для личного обогащения, но и в интересах ФСБ. В конце прошлого года сообщалось, что Максим Якубец в 2017 году женился на дочери бывшего офицера спецназа ФСБ "Вымпел" Эдуарда Бендерского, руководителя одноименного объединения частных охранных предприятий и благотворительного фонда.