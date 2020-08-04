Могут ли животные заражать людей: ученые изучают вспышки COVID-19 на норковых фермах

Считается, что вирус, который заражал людей в Китае, произошел от животных, по-видимому, летучих мышей, и передавался от человека к человеку так же, как и другие коронавирусы. Некоторые животные, такие как кошки, тигры и собаки, подвергались воздействию коронавируса от людей, но о случаях, когда они затем инфицировали бы людей, не сообщалось.

Инфекции на фермах по разведению норок в Испании и Нидерландах, вероятно, начались с рабочих, но в этом нет уверенности. Спорно и то, что некоторые работники подхватили вирус от норок, хотя именно это утверждает голландское правительство.

После того, как в апреле начались голландские вспышки, Вим ван дер Пель, профессор-ветеринар, изучающий вирусы в Вагенингенском университете и научных исследованиях, определил, что штамм вируса у животных был похож на тот, который циркулировал среди людей. "Мы предположили, что болезнь может быть передана людям от животных", - сказал профессор Вим ван дер Пель.

Свою обеспокоенность по этому поводу выразил исследователь Института экосистемных исследований Ричард Остфельд. "Имея доказательства передачи вируса от норки к человеку, мы определенно должны быть обеспокоены потенциальной возможностью заражения от домашних животных", - сказал он.

По данным Управления по безопасности пищевых продуктов и потребительских товаров Нидерландов, на 26 фермах, где были зафиксированы вспышки заболевания, убили 1,1 миллион норок. Правительство объявило в четверг, что норки на 27-й ферме также заражены вирусом и будут убиты.

В стране насчитывается около 160 норковых ферм. Нидерланды являются четвертым по величине производителем ценного меха в мире после Дании, Китая и Польши. Испания имеет 38 ферм по разведению норок, большинство из них в Северо-Западной Галисии.

Обе страны ужесточили правила гигиены на норковых фермах - запрещена транспортировка животных и посещение зданий, где они содержатся. Как отмечают эксперты, тотальная ликвидация такого большого количества норок неизбежно приведет к удорожанию цен на меховые изделия в Европе уже этой осенью.

Китай и Соединенные Штаты не сообщали о каких-либо вспышках вируса у норок на своих фермах. В Центре по контролю и профилактике заболеваний США отмечают, что некоторые коронавирусы могут передаваться людям от животных, однако подобные случаи очень редки.