Вт, 4.08.2020
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Еще одна больница ввела запрет на посещение из-за риска заражения Covid-19

Раквереская больница

ФОТО: Meelis Meilbaum

Раквереская больница объявила сегодня, что вводит запрет на посещение пациентов из-за возможного распространения коронавируса. Ранее такая же мера была объявлена ​​клиникой Тартуского университета и больницей Курессааре, пишет Postimees.

Запрет на посещение пациентов в Раквереской больнице будет действовать с завтрашнего дня. «В связи с возможным распространением коронавируса COVID-19 в Раквереской больнице было установлено ограничение на посещения пациентов. Разрешено приносить в регистратуру больницу посылки для пациентов».

По данным больницы, они будут доставляться пациентам в течение дня.

Если посещение пациента неизбежно, оно разрешается при крайней необходимости близким родственникам и должно быть предварительно одобрено отделом лечения. Посетитель должен быть здоровым и не иметь контактов с указанными на веб-сайте Департамента здоровья событиями с риском заражениями.

Клиника Тартуского университета наложила ограничения на посещения 31 июля, а с сегодняшнего дня также действует запрет на посещения в больнице Курессааре.

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