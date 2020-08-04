Еще одна больница ввела запрет на посещение из-за риска заражения Covid-19

Запрет на посещение пациентов в Раквереской больнице будет действовать с завтрашнего дня. «В связи с возможным распространением коронавируса COVID-19 в Раквереской больнице было установлено ограничение на посещения пациентов. Разрешено приносить в регистратуру больницу посылки для пациентов».

По данным больницы, они будут доставляться пациентам в течение дня.

Если посещение пациента неизбежно, оно разрешается при крайней необходимости близким родственникам и должно быть предварительно одобрено отделом лечения. Посетитель должен быть здоровым и не иметь контактов с указанными на веб-сайте Департамента здоровья событиями с риском заражениями.