Кипр рассчитывает остаться налоговым раем для россиян

"Касательно публикаций в прессе о намерении российских властей в одностороннем порядке прекратить действие соглашения об избежании двойного налогообложения, Минфин заявляет, что финальный раунд переговоров запланирован на 10-11 августа", - сообщило министерство финансов Кипра.

Минфин России пока не сообщал о планируемых новых переговорах с Кипром. В своем вчерашнем заявлении российское ведомство давало понять, что дальнейших перспектив у переговорного процесса не видит.

"Минфином России проведены переговоры с Минфином Кипра по внесению изменений в российско-кипрское соглашение об избежании двойного налогообложения в части увеличения налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов. В ходе переговоров Кипр выдвинул свои предложения, проанализировав которые Минфин России пришел к заключению, что по сути они размывают и делают недостижимым предполагаемый российской стороной эффект от принимаемых мер по поддержке национальной экономики и социальных программ, а также будут способствовать безналоговому выводу с территории РФ через кипрскую юрисдикцию значительных финансовых ресурсов российского происхождения", - говорилось в сообщении Минфина РФ.

Россия, "принимая во внимание тесные экономические и исторические связи между двумя государствами", сформулировала варианты компромиссного решения вопроса и предложила оперативно в течение этой недели провести очные переговоры на Кипре, но получила отказ, сообщил Минфин.

"Для выполнения поручения президента РФ о налогообложении доходов в виде дивидендов и процентов, выплачиваемых с территории РФ в республику Кипр по ставке 15%, Минфин 3 августа начинает процедуру денонсации соглашения", - говорилось в сообщении.

Кипрская юрисдикция очень популярна у российских компаний. По оценкам, которые приводил Минфин, на Кипр было выведено в 2018 году более 1,4 трлн рублей, а в 2019 году - более 1,9 трлн рублей. Существующее налоговое соглашение с Кипром предусматривает привлекательные условия с точки зрения налогообложения. Ставку при выплате дивидендов на Кипр можно снизить до 5% или 10%, а на проценты по займам - до 0%. Минфин предложил Кипру поднять ставки до 15% как по дивидендам, так и по процентам, однако переговоры не увенчались успехом: "Партнеры пытались максимально размыть эффект от инициативы для российской казны различными исключениями", - отмечало ведомство. Минфин был "вынужден начать процедуру по внесению в Госдуму федерального закона о денонсации".

"В июне-июле этого года мы вели переговоры с кипрскими коллегами касательно пересмотра соглашения, чтобы уже с 1 января следующего года большинство выплат процентов и дивидендов из России на Кипр стали бы облагаться налогом у источника по ставке 15%. К сожалению, сегодня надо признать, что переговоры не дали результата. Поэтому сегодня мы запускаем процесс по денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения между Россией и Кипром", - сказал журналистам статс-секретарь, замминистра финансов Алексей Сазанов.

"Реструктурирование своих холдинговых структур через Кипр, конечно, станет невыгодным. И выгоднее будет все переводить это обратно в Россию. Мы сейчас будем совершенствовать законодательство в части административных районов с тем, чтобы сделать эти юрисдикции более привлекательными для перевода соответственно структур холдинговых в Россию обратно", - сообщил он.

В конце марта президент РФ Владимир Путин предложил ввести повышенный (15%) налог на дивиденды, которые выводятся на зарубежные счета. Эта мера была анонсирована в обращении к гражданам страны как часть "антикоронавирусного" пакета, хотя по сути она заработает только с 2022 года (то есть начнет действовать в отношении доходов за 2021 год). Для этого, в частности, нужно скорректировать соглашения об избежании двойного налогообложения с так называемыми транзитными юрисдикциями. При этом Путин заявил о возможности выхода РФ из соглашений в одностороннем порядке, если иностранные партнеры не примут предложения российской стороны.

Дополнительные доходы, которые бюджеты разных уровней получат от пересмотра соглашений с транзитными юрисдикциями, президент поручил направить на выплаты семьям с детьми, безработным и временно нетрудоспособным лицам.