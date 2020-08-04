Российскому бизнесу владельца успешной эстонской фирмы по производству косметики угрожает огромный иск

Ему угрожает иск в размере 52 миллионов евро, а некоторые из его товарных знаков были конфискованы судом.

Брендами основанного Андреем Трубниковым предприятия косметической промышленности являются хорошо известные в том числе и жителям Эстонии Natura Siberica и "Бабушка Агафья".