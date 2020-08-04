Российскому бизнесу владельца успешной эстонской фирмы по производству косметики угрожает огромный иск

Российская компания Андрея Трубникова, созданное которым косметическое производство стабильно находится на вершине рейтинга предприятий химической промышленности Эстонии, оказалась под угрозой, пишет Äripäev.
Ему угрожает иск в размере 52 миллионов евро, а некоторые из его товарных знаков были конфискованы судом.
Брендами основанного Андреем Трубниковым предприятия косметической промышленности являются хорошо известные в том числе и жителям Эстонии Natura Siberica и "Бабушка Агафья".
Глава таллиннской фабрики Светлана Кельман отказалась от комментариев, поэтому неясно, был ли конфискован также товарный знак Natura Siberica, продукция под которым производится в том числе и на эстонской фабрике.