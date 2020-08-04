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Российскому бизнесу владельца успешной эстонской фирмы по производству косметики угрожает огромный иск

Собственник Natura Siberica Андрей Трубников.

ФОТО: NATURA SIBERICA

Российская компания Андрея Трубникова, созданное которым косметическое производство стабильно находится на вершине рейтинга предприятий химической промышленности Эстонии, оказалась под угрозой, пишет Äripäev.

Ему угрожает иск в размере 52 миллионов евро, а некоторые из его товарных знаков были конфискованы судом.

Брендами основанного Андреем Трубниковым предприятия косметической промышленности являются хорошо известные в том числе и жителям Эстонии Natura Siberica и "Бабушка Агафья".

Глава таллиннской фабрики Светлана Кельман  отказалась от комментариев, поэтому неясно, был ли конфискован также товарный знак Natura Siberica, продукция под которым производится в том числе и на эстонской фабрике.

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