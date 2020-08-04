Вт, 4.08.2020
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Не все семейные врачи дают направление на тест на COVID-19 при легких симптомах

Perearst tunneb enamasti oma patsiente hästi ning on patsiendi terviseseisundist teadlik.

ФОТО: Shutterstock

Тестирование на коронавирусную инфекцию в Эстонии осуществляется на основании направления от семейного врача, однако не все семейные врачи дают такое направление при легких симптомах вопреки разосланной им инструкции, поэтому в такой ситуации пациенту остается либо сделать платный тест, либо пожаловаться в Департамент здоровья, пишет Rus.ERR.

ERR стало известно как минимум об одном случае отказа семейного врача выдать направление.

В такой ситуации других возможностей для бесплатного тестирования в Эстонии нет: клиника инфекционных болезней при Ляэне-Таллиннской центральной больнице, которая оказывает круглосуточную первую помощь, пациентов с более легкими симптомами не принимает, а скорую помощь при легких симптомах также вызвать нельзя.

Остается лишь обратиться в пункты тестирования Synlab, которые есть во всех крупных городах Эстонии, где после предварительной регистрации можно сдать тест на COVID-19 за 78 евро.

По словам профессора семейной медицины из Тартуского университета Рут Калда, которая входит в правление Общества семейных врачей, отказывать в тесте при легких симптомах нельзя.

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