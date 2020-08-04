Не все семейные врачи дают направление на тест на COVID-19 при легких симптомах

ERR стало известно как минимум об одном случае отказа семейного врача выдать направление.

В такой ситуации других возможностей для бесплатного тестирования в Эстонии нет: клиника инфекционных болезней при Ляэне-Таллиннской центральной больнице, которая оказывает круглосуточную первую помощь, пациентов с более легкими симптомами не принимает, а скорую помощь при легких симптомах также вызвать нельзя.

Остается лишь обратиться в пункты тестирования Synlab, которые есть во всех крупных городах Эстонии, где после предварительной регистрации можно сдать тест на COVID-19 за 78 евро.