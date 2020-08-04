В России - очередная утечка нефтепродуктов. На этот раз в Псковской области

Как указывает ТАСС, в Псковской области произошла утечка десяти тонн мазута. В сообщении МЧС говорится, что в процесс ликвидации аварии вовлечены шесть человек и одна единица техники.

В свою очередь пресс-служба прокуратуры Псковского района сообщила, что начала проверку по поводу утечки мазута в поселке Середка.

"При наличии оснований по результатам проведения проверки будет принят комплекс мер прокурорского реагирования", указала прокуратура.

Это уже не первая техногенная катастрофа, произошедшая в России в течение последних недель. Так, например, 13 июля произошла утечка нефтепродуктов в индустриальном марке Комсомольского района Хабаровской области. Авария произошла в результате разгерметизации нефтепровода. В результате, смесь нескольких химикалий попала в местное озеро.

Этим летом большие аварии произошли в Норильске.

В свою очередь в поселке Тухарда в озеро попали 44,5 тонны керосина.