Фото и видео ⟩ Мощнейший взрыв прогремел в столице Ливана: десятки погибших, тысячи пострадавших

Сообщается, что на месте взрыва, в городском порту, работают спасатели. Взрывом вышибло стекла в окнах и разбило витрины в нескольких кварталах вокруг.

В Минздраве Ливана заявили о тысячах пострадавших. По меньшей мере 73 человек погибли.

Stunning video shows explosions just minutes ago at Beirut port pic.twitter.com/ZjltF0VcTr — Borzou Daragahi 🖊🗒 (@borzou) August 4, 2020

Министр здравоохранения страны Хамад Хасан сказал, что масштаб ущерба значителен, а число раненых очень велико.

Губернатор столицы Ливана сравнил произошедшее с атомными бомбардировками Хиросимы и Нагасаки в Японии во время Второй мировой войны. Потому он не исключил, что число жертв и пострадавших может еще вырасти.

В близлежащих домах, а также в зданиях, расположенных в нескольких километрах от эпицентра, взрывной волной выбило стекла, уточняет NEWSru.com Israel.

Не менее 50 человек погибли, сообщили ливанские власти. При этом многие СМИ отмечают, что число жертв, вероятно, будет увеличиваться. Как сообщает телеканал "Аль-Джазира", в результате трагического происшествия пострадали сотни людей.

Глава ливанского Красного Креста сообщил, что тысячи людей доставлены в больницы в то время, как многим не может быть оказана медицинская помощь, поскольку они оказались заблокированы в собственных домах и квартирах.

В частности, в больнице Hotel Dieu сообщили, что к ним на лечение поступили 500 получивших ранения жителей. Больше пациентов больница пока принять не может. Sky News отмечает, что в некоторых случаях переполненными оказываются отделения интенсивной терапии больниц.

Позднее стало известно, что всего было два взрыва с интервалом в 15 минут. Первый произошел в порту, второй внутри города.

По уточненным данным, в порту Бейрута взорвался корабль с пиротехникой. Об этом заявил министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан в эфире местного телевидения

По информации местного издания Al Hadath, счет пострадавшим идет на сотни. Повреждены десятки зданий и автомобилей, по всему городу вылетели окна.

Ливанский телеканал LBCI передал, что в ангаре N12, в котором хранились фейерверки, пожар. Онлайн СМИ отмечают, что недалеко от порта находится резиденция бывшего премьер-министра Ливана Саада Харири. Он не пострадал.

Премьер-министр Ливана объявил 5 августа днем общенационального траура после взрыва в Бейруте

Президент Ливана Мишель Аун в ближайшее время созовет экстренное заседание Высшего совета обороны страны, сообщил во вторник телеканал Al Manar. На заседании будут обсуждаться последствия мощного взрыва, произошедшего во вторник в районе морского порта Бейрута, уточняет телеканал. По его данным, Аун отдал распоряжение оказывать медицинскую помощь всем пострадавшим за счет средств министерства здравоохранения, а также предоставить временное жилье всем гражданам, чьим домам и имуществу был нанесен урон.

Соединенные Штаты готовы оказать всю необходимую помощь властям Ливана в связи со взрывом в столице страны, сообщили в пресс-службе Госдепартамента. "Мы внимательно следим за сообщениями о взрыве в Бейруте. Мы готовы оказать любую возможную помощь", - отметил дипломат.

Израиль не имеет никакого отношения ко взрыву в Бейруте во вторник, сообщает государственное израильское радио Kan со ссылкой на источник в израильской политической системе. В Армии обороны Израиля сообщили, что не комментируют сообщения о взрывах в Бейруте. "Мы не комментируем сообщения иностранных СМИ", - сказал в ответ на соответствующий запрос ТАСС во вторник представитель армейской пресс-службы.