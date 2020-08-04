Галерея ⟩ На шоссе Таллинн-Нарва перевернулась BMW: за рулем был неопытный водитель

Герт Каазик из дорожного патруля сказал, что задние шины автомобиля, попавшего в аварию, были лысыми, и начинающий водитель, вероятно, потерял контроль над транспортным средством из-за своей неопытности и переоценки сил, вследствие чего автомобиль перевернулся и остановился на полосе между двумя дорогами.

Авария произошла не доезжая до Ааспере, в месте, где начинается строительство дороги и где максимально допустимая скорость составляет 70 км/ч.

Молодые люди, которые находились в машине, сказали, что из-за скользкого дорожного покрытия машина соскользнула вбок, и они больше не могли ее контролировать.