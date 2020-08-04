Политолог: из-за антироссийской политики страны Балтии теряют деньги

«Странам Балтии было бы комфортнее, если они заняли позиции, которая была бы не столько открыто антироссийской. Они могли бы получать больше ресурсов. Сегодня они вынуждены жить за счет подачек Брюсселя и Евросоюза. Ну, если им это нравится – значит так и будет», – сказал он.