Политолог: из-за антироссийской политики страны Балтии теряют деньги

Из-за открытой антироссийской политики страны Балтии теряют экономические ресурсы. Об этом в интервью на радио Baltkom заявил украинский политолог Михаил Погребинский, пишет портал Mixnews.lv.
«Странам Балтии было бы комфортнее, если они заняли позиции, которая была бы не столько открыто антироссийской. Они могли бы получать больше ресурсов. Сегодня они вынуждены жить за счет подачек Брюсселя и Евросоюза. Ну, если им это нравится – значит так и будет», – сказал он.
Также, по мнению политолога, страны Балтии имеют минимальное влияние в мире.
«Конечно, разговоры в странах Балтии об их политике внешней никого не интересуют в мире. Влияние стран Балтии минимальное, если вообще его можно как-то оценивать», – сказал он.