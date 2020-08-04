Вт, 4.08.2020
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Фотоновость ⟩ В Пярнуском аэропорту началось грандиозное строительство

Реконструкция Пярнуского аэропорта

ФОТО: TREV-2 Grupp

Реконструкция зоны воздушного движения  Пярнуского аэропорта идет полным ходом, работы начались в конце июля, пишет Pärnu Postimees.

«Первыми работами стали очистка грунта возле взлетно-посадочной полосы, удаление бетонного покрытия взлетно-посадочной полосы и вырубка лесов», - сказал Индрек Трей, руководитель проекта акционерного общества TREV-2 Grupp, выигравшего тендер на проведение строительных работ вместе с OÜ Wesico Project.

В ходе ремонта стоимостью 13,9 миллиона евро будет построена взлетно-посадочная полоса 1970 × 30 метров. Также будут расширены рулежные дорожки, реконструирован перрон для самолетов, установлена ​​автоматическая система мониторинга погоды, модернизирована система освещения аэропорта, а также построен новый ангар для технического обслуживания и спасательных средств.

Строительные работы продлятся 14 месяцев, их планируется завершить в августе следующего года.

Также готов проект реконструкции здания терминала в Пярну и проведена его экспертиза. Tallinna Lennujaam надеется подписать контракт на строительство в этом году. Текущий терминал расширится примерно на 900 квадратных метров и сможет одновременно обслуживать до 80 прибывающих и 80 вылетающих пассажиров.

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