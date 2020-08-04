Фотоновость ⟩ В Пярнуском аэропорту началось грандиозное строительство

«Первыми работами стали очистка грунта возле взлетно-посадочной полосы, удаление бетонного покрытия взлетно-посадочной полосы и вырубка лесов», - сказал Индрек Трей, руководитель проекта акционерного общества TREV-2 Grupp, выигравшего тендер на проведение строительных работ вместе с OÜ Wesico Project.

В ходе ремонта стоимостью 13,9 миллиона евро будет построена взлетно-посадочная полоса 1970 × 30 метров. Также будут расширены рулежные дорожки, реконструирован перрон для самолетов, установлена ​​автоматическая система мониторинга погоды, модернизирована система освещения аэропорта, а также построен новый ангар для технического обслуживания и спасательных средств.

Строительные работы продлятся 14 месяцев, их планируется завершить в августе следующего года.