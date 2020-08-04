Президент Керсти Кальюлайд назначила шесть новых послов

Глава государства назначила Мико Хальяса новым послом Эстонии в Эфиопии и отозвала нынешнего посла Сандера Сооне, сообщается на сайте президента. Резиденция посла Эстонии в Эфиопии находится в Каире (Египет).

Яан Рейнхольд назначен президентом послом в Саудовской Аравии с резиденцией в Абу-Даби.

Ингрид Амер глава государства назначила послом в Мали с резиденцией в Таллинне.

Лаури Бамбуса президент назначила послом в Исландии, одновременно отозвав прежнего посла Янне Йыэсаар-Руусалу. Резиденция посла Эстонии в Исландии находится в Осло (Норвегия).

Урмас Эйгла назначен послом в Бразилии и Перу, бывший посол в этих странах Март Тармак президентом отозван. Резиденция посла Эстонии в Бразилии и Перу находится в Таллинне.