Вт, 4.08.2020
Историческая память – категория относительная и всегда апеллирующая к настоящему. Мария Сморжевских-Смирнова

Президент Керсти Кальюлайд назначила шесть новых послов

Tartu. Eesti.05JUN20- President Kersti Kaljulaid otsustas 5. juunil ehk maailma keskkonnapäeval liituda Peipsile sõitvate tragijatega, kes sel nädalal alustasid seal oma iga-aastaste koristustalgutega, et otsida järvest üles vanu triivima jäänud nakkevõrke, mis tapavad kalu ja on ohuks veeliiklusele.

ФОТО: Kristjan Teedema

Президент Керсти Кальюлайд назначила в должность шесть новых послов.

Глава государства назначила Мико Хальяса новым послом Эстонии в Эфиопии и отозвала нынешнего посла Сандера Сооне, сообщается на сайте президента. Резиденция посла Эстонии в Эфиопии находится в Каире (Египет).

Яан Рейнхольд назначен президентом послом в Саудовской Аравии с резиденцией в Абу-Даби.

Ингрид Амер глава государства  назначила послом в Мали с резиденцией в Таллинне.

Лаури Бамбуса президент назначила послом в Исландии, одновременно отозвав прежнего посла Янне Йыэсаар-Руусалу. Резиденция посла Эстонии в Исландии находится в Осло (Норвегия).

Урмас Эйгла назначен послом в Бразилии и Перу, бывший посол в этих странах Март Тармак президентом отозван. Резиденция посла Эстонии в Бразилии и Перу находится в Таллинне.

Президент также назначила Рийну Кальюранд послом в Армении, отозвав нынешнего посла Кай Каарельсон. Резиденция посла Эстонии в Армении находится в Тбилиси (Грузия). 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ