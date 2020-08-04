Фото ⟩ Незаконные жильцы навели порядок и устроили художественную выставку в заброшенном доме

Поскольку собственник здания в настоящее время судится из-за этого дома, он стоит заброшенным дольше, чем хотелось бы домовладельцу. В итоге сразу же появились любопытные, которые открыли двери тщательно закрытого здания, перевернули всю мебель с ног на голову, разбили унитазы и раковины и устроили настоящий вандализм.

Комната до "преображения" ФОТО: Mupo

Под завесой сумерек появились в здании и мастера граффити, чьи работы покрывают стены все больше и больше. Совладать с ними владельцу не удается, потому что, как только двери закрываются, создается очередной вход.

Комната в заброшенном здании ФОТО: Mupo

Хотя чиновники МуПо посещали и по-прежнему посещают здание как днем, так и поздно ночью, застать там людей не удалось. Несколько дней назад возникла аномалия - задняя дверь дома была однажды открыта, а затем снова закрыта.

Комната чисто прибрана, на столе - Библия. ФОТО: Mupo

Вскоре, во время рутинной проверки инспекторы обнаружили на четвертом этаже уютно обставленную комнату. Пол был покрыт чисто синей тканью, на кроватях лежали матрасы и чистые шерстяные одеяла, а в изголовье - белоснежные подушки.

Неизвестные арендаторы собрали настенные картины и плакаты со всего дома и создали своеобразную художественную галерею на стене одной комнаты.

У инспекторов есть основания полагать, что дверь была закрыта, когда «жильцы» находились дома. Когда они уходили, они закрывали дверь, но поскольку замка не было, это был так называемый свободный вход.

По сравнению с беспорядком остальной части дома комната находится в хорошем состоянии - кровати образцово прибраны, на столе со скатертью лежит Библия на русском языке. По словам сотрудников МуПо, в комнате не было обнаружено бутылок с алкоголем, тары, окурков и другого мусора. На двери комнаты также есть цепной замок, который не позволяет входить нежелательным посетителям.